Швеция решила участвовать в операции Unifier в Украине

"Была встреча со Швецией. И (министр обороны Швеции - ред.) Петер Хультквист сходу и обрадовал - Швеция приняла решение о участии в операции Unifier на территории Украины, обсудив это с Канадой. Степан Полторак в Швеции был год назад, конечно были предложения, конечно были приглашения. Но дальше сотрудничества в сфере военной медицины тогда речь не шла. А тут, хлоп, шведы собрались работать на нашей территории, в одной команде с канадцами", - сообщил он.

С его слов, также была встреча с чиновниками из Канады и обсуждался вопрос миротворческой операции в Украине.

"Предсказуемо обсуждалась нелепость предложения мышебратьев по размещению миротворцев только на линии соприкосновения, предсказуемо подтверждались основные принципы нерушимости границ Украины и безальтернативность идеи о размещении миротворцев на всей временно-оккупированной части", - отметил Ю.Бирюков.

Напомним, Канада работает над предоставлением Украине права на покупку оружия.