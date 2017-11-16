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Украина и Канада обсудила развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

Украина и Канада обсудила развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украине нужна поддержка Канады при решении вопроса применения миротворческой миссии ООН на Донбассе и украинская сторона имеет такую ​​поддержку во многих вопросах. Об этом в Facebook заявил министр обороны Степан Полторак по итогам встречи с главой МИД Канады Христей Фриланд, передает УНН.

"Сегодня во время встречи с министром иностранных дел Канады госпожой Христей Фриланд обсуждались вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества стран-партнеров, а также видение украинской стороны относительно применения миротворческой миссии ООН на Донбассе", - сообщил он.

Министр обороны проинформировал Х.Фриланд о текущей ситуации в стране и реформах, которые продолжаются в оборонном ведомстве.

"Мы много сделали, но еще много реформ впереди. Трудно проводить реформы, когда продолжаются боевые действия и гибнет мирное население, гибнут военнослужащие", - добавил С.Полторак.

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"Нам необходима поддержка канадской стороны при решении вопроса применения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Мы имеем такую ​​поддержку во многих вопросах, благодарны за понимание, доверие и веру, что Украину ожидает мирное будущее", - отметил он.

Также С.Полторак добавил, что Украина хочет продолжить основательное сотрудничество с Канадой в следующем году.

"Я пригласил госпожу Фриланд посетить Украину и она приняла приглашение", - отметил министр.

Напомним, Канада работает над предоставлением Украине права на покупку оружия.

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