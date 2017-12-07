Клімкін закликав міністрів країн ОБСЄ посилити санкції проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав посилити тиск на Росію за допомогою санкцій для захисту прав людини в окупованому Криму. Про це він сказав у Відні, де триває міністерське засідання ОБСЄ, передає УНН з посиланням на Twitter речниці МЗС Мар'яни Беци.
“Ми повинні підсилити тиск на Росію. Особисті санкції є одним із найважливіших інструментів” — сказав П.Клімкін.
За словами міністра, кожне правопорушення в Криму має призвести до нових санкцій. На його думку, такі заходи є ефективними.
Окрім того, за словами речниці, представники США, Канади, Швеції, Туреччини, Литви, Латвії, Польщї, Румунії, Естонії, Норвегії, Британії та Данії визнали необхідність посилювати тиск на РФ.
Нагадаємо, у Відні 7-8 грудня відбуватиметься 24-е міністерське засідання ОБСЄ.
.@PavloKlimkin We must step up pressure on Russia. Personal sanctions is one the most important instruments #CrimeaIsBleeding #OSCEMC17— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.