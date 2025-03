Клімкін закликав міністрів країн ОБСЄ посилити санкції проти РФ

“Ми повинні підсилити тиск на Росію. Особисті санкції є одним із найважливіших інструментів” — сказав П.Клімкін.

За словами міністра, кожне правопорушення в Криму має призвести до нових санкцій. На його думку, такі заходи є ефективними.

Окрім того, за словами речниці, представники США, Канади, Швеції, Туреччини, Литви, Латвії, Польщї, Румунії, Естонії, Норвегії, Британії та Данії визнали необхідність посилювати тиск на РФ.

Нагадаємо, у Відні 7-8 грудня відбуватиметься 24-е міністерське засідання ОБСЄ.

.@PavloKlimkin We must step up pressure on Russia. Personal sanctions is one the most important instruments #CrimeaIsBleeding #OSCEMC17

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.