Климкин призвал министров стран ОБСЕ усилить санкции против РФ

"Мы должны усилить давление на Россию. Личные санкции являются одним из важнейших инструментов", - сказал П.Климкин.

По словам министра, каждое правонарушение в Крыму должно привести к новым санкциям. По его мнению, такие меры являются эффективными.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, представители США, Канады, Швеции, Турции, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Эстонии, Норвегии, Великобритании и Дании признали необходимость усиливать давление на РФ.

Напомним, в Вене 7-8 декабря состоится 24-е министерское заседание ОБСЕ.

. @PavloKlimkin We must step up pressure on Russia. Personal sanctions is one the most important instruments #CrimeaIsBleeding # OSCEMC17

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.