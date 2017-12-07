Климкин призвал министров стран ОБСЕ усилить санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал усилить давление на Россию с помощью санкций для защиты прав человека в оккупированном Крыму. Об этом он сказал в Вене, где проходит министерское заседание ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на Twitter пресс-секретаря МИД Марьяны Бецы.
"Мы должны усилить давление на Россию. Личные санкции являются одним из важнейших инструментов", - сказал П.Климкин.
По словам министра, каждое правонарушение в Крыму должно привести к новым санкциям. По его мнению, такие меры являются эффективными.
Кроме того, по словам пресс-секретаря, представители США, Канады, Швеции, Турции, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Эстонии, Норвегии, Великобритании и Дании признали необходимость усиливать давление на РФ.
Напомним, в Вене 7-8 декабря состоится 24-е министерское заседание ОБСЕ.
. @PavloKlimkin We must step up pressure on Russia. Personal sanctions is one the most important instruments #CrimeaIsBleeding # OSCEMC17- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 7 декабря 2017 г.