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НАТО не готово к конфликту с рф без поддержки США - The Independent

НАТО не готово к конфликту с рф без поддержки США - The Independent

Киев  •  УНН

 • 3164 просмотра

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Лидеры трех прифронтовых стран НАТО призвали альянс увеличить оборонные расходы. Страны обеспокоены возможным снижением участия США в европейской безопасности после выборов.

НАТО "не готово" воевать с россией владимира путина без США. Об этом заявили The Independent лидеры трех прифронтовых государств альянса, призвав союзников резко увеличить расходы на оборону, передает УНН.

Детали

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США лидеры Латвии, Эстонии и Финляндии призвали альянс прекратить "бесконечные дебаты" о том, как справиться с надвигающейся угрозой россии, заявив, что пришло время укрепить обороноспособность Европы.

"Мы не готовы. Это абсолютно ясно", — говорит президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. "Мы не можем просто надеяться на ситуацию, когда США по-прежнему будут активно участвовать в делах Европы".

"Мы должны наращивать наши оборонные возможности", — добавляет премьер-министр Эстонии Кристен Михал, "из-за угрозы со стороны россии и ее неспособности быть демократией и действовать в мире, основанном на правилах".

Эти три страны являются единственными членами НАТО, которые граничат с россией, граница протяженностью 1200 миль проходит от северной оконечности Финляндии до юго-восточной оконечности Латвии, которая также граничит с беларусью, вассальным государством диктатора путина, которое использовалось москвой в качестве плацдарма во время вторжения на Украину.

Издание напоминает, что Финляндия, Эстония и Латвия также входят в число стран НАТО, тратящих на оборону больше всего по отношению к их валовому внутреннему продукту (ВВП).

Добавим

НАТО требует от своих государств-членов тратить не менее 2 процентов своего ВВП на оборону, но до этого года только треть стран выполняли это требование. Эта цифра выросла до двух третей членов НАТО, но эксперты по-прежнему предупреждают, что расходы слишком низки. По прогнозам, россия потратит 6,3 процента своего ВВП на оборону к первому кварталу 2025 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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