российское командование отказывается забирать тела своих солдат с островов Херсонщины - партизаны

Командование войск рф отказывается забирать тела своих солдат с островов на левобережье Херсонской области, чтобы не платить компенсацию семьям погибших. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

"Агенты движения "АТЕШ" из числа военнослужащих вс рф сообщают о произволе командования 61 Обрмп на левобережье Херсонской области. Командиры бросают людей на убийственные штурмы и потом отказываются эвакуировать своих же 200-х", - сообщили в „АТЕШ".

Партизаны рассказали, что после одного из штурмов, где погибло более половины роты, командование отказалось забирать своих погибших подчиненных. По данным движения, это делается по указаниям высшего командования, чтобы не платить компенсацию семьям погибших. По документам погибшие на островах военнослужащие считаются без вести пропавшими.

"Выжившие военные вступают в конфликты с командирами, спрашивая, почему тела их товарищей не забирают, тогда как лодки продолжают курсировать пустыми. Обстановка усугубляется циничным поведением командиров. На вопрос о наградах один из них заявил: "Пока я себе грудь не завешу орденами - х*й вам, а не медали", - добавили в „АТЕШ".

Кроме того, на фоне потерь и такого отношения конфликты с командованием нарастают и учащаются случаи саботажа и диверсий среди военнослужащих.

Напомним

Подразделения 70-й мотострелковой дивизии рф теряют целые взводы во время попыток штурма правого берега Херсонщины. Из-за некомпетентности командиров и значительных потерь российские военные массово обращаются к "АТЕШ" в поисках способов выжить.