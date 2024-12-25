В Кривом Роге из-под завалов обстрелянного дома спасли собаку

ukenru
Эксклюзив
Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)
 • 67408 просмотра

Украинцы возмущены законодательными инициативами, которые могут привести к закрытию аптек (ВИДЕО)

Эксклюзив
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
 • 119342 просмотра

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Эксклюзив
Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач
 • 116578 просмотра

Кто такие окуляристы и почему они нужны в Украине? Рассказывает врач

Эксклюзив
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
 • 167878 просмотра

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Эксклюзив
Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году
 • 145888 просмотра

Мобилизационные мероприятия и насыщение противопехотным вооружением: военный эксперт назвал вызовы для Украины в 2025 году

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта
 • 177840 просмотра

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Эксклюзив
"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов
 • 136354 просмотра

"Это необъективно": эксперт об "отлично" для главы АРМА на фоне скандалов

Эксклюзив
Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"
 • 117732 просмотра

Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области о назначении людей Сокура в комиссии ревизоров ГНС: "Схема по хищению средств в крупных размерах"

Эксклюзив
С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков
 • 115908 просмотра

С какими травмами у военных врачи-офтальмологи сталкиваются чаще всего: ответил профессор Рыков

Эксклюзив
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
 • 165814 просмотра

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получила от ЕС 150 млн евро: куда пойдут деньги

Украина получила от ЕС 150 млн евро: куда пойдут деньги

 • 32299 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

 • 85157 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 64006 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 63607 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

15:21 • 48542 просмотра
публикации
Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?

Монополия на здоровье: кто зарабатывает на повязках для орфанных больных?
Эксклюзив

 • 119342 просмотра
Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы

Российская пропаганда меняет тактику: как работают скрытые нарративы
Эксклюзив

 • 167878 просмотра
Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

Рождественские фильмы и мультфильмы, которые улучшат ваше настроение - советы от искусственного интеллекта

 • 177840 просмотра
Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ

Поправки к законопроекту №11493. Ограничение для дистрибьюторов до 20% может оставить аптеки без лекарств - президент АВЛУ
Эксклюзив

 • 165814 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

 • 160753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

После 9 лет преданной службы в ГСЧС: в Запорожье провели на "пенсию" служебного пса-сапера Мастера

17:03 • 23533 просмотра
5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

5 самых ожидаемых фильмов января 2025 года: от "Человека-волка" до "Логова воров 2"

15:21 • 48550 просмотра
Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

Королевская семья не в полном составе посетила Рождественскую службу: что случилось

 • 63612 просмотра
Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

Дом из легендарного фильма "Один дома" купили за более чем 5 миллионов долларов

 • 64012 просмотра
Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

Максим Галкин поделился рождественскими поздравлением на украинском

 • 85165 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В Кривом Роге из-под завалов обстрелянного дома спасли собаку

В Кривом Роге из-под завалов обстрелянного дома спасли собаку

Киев  •  УНН

 • 5352 просмотра

Read in English

Полицейские и спасатели вытащили живую собаку из-под завалов дома, поврежденного российской ракетой в Кривом Роге. Животное, которое провело под завалами 20 минут, передали владельцу.

В Кривом Роге полицейские вместе с чрезвычайниками спасли собаку, которая оказалась под завалами поврежденного ракетой дома, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Около 20 минут страха и отчаяния пережил бедный песик, пока его не вытащили на свежий воздух. Живого и почти без повреждений правоохранители передали животное в надежные руки хозяина.

Выяснилось, что во время вчерашней атаки на город пострадали не только люди, но и четвероногий житель одной из разрушенных квартир. Во время разбора завалов разрушенного российской ракетой дома инспекторы отдела реагирования патрульной полиции Криворожского РУП совместно с патрульными и сотрудниками ГСЧС вытащили из-под завалов живое животное.

"Спасибо всем, кто принимал участие в поисково-спасательной операции. Каждая жизнь - важна!" - резюмировали в Нацполиции.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойна
krivoi-rogКривой Рог