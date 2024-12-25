В Кривом Роге из-под завалов обстрелянного дома спасли собаку

В Кривом Роге полицейские вместе с чрезвычайниками спасли собаку, которая оказалась под завалами поврежденного ракетой дома, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Около 20 минут страха и отчаяния пережил бедный песик, пока его не вытащили на свежий воздух. Живого и почти без повреждений правоохранители передали животное в надежные руки хозяина.

Выяснилось, что во время вчерашней атаки на город пострадали не только люди, но и четвероногий житель одной из разрушенных квартир. Во время разбора завалов разрушенного российской ракетой дома инспекторы отдела реагирования патрульной полиции Криворожского РУП совместно с патрульными и сотрудниками ГСЧС вытащили из-под завалов живое животное.

"Спасибо всем, кто принимал участие в поисково-спасательной операции. Каждая жизнь - важна!" - резюмировали в Нацполиции.