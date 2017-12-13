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Комитет парламента Канады рекомендует предоставить Украине летальное оружие и безвиз

Комитет парламента Канады рекомендует предоставить Украине летальное оружие и безвиз

Киев  •  УНН

 • 13582 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Комитет парламента Канады по вопросам обороны рекомендует предоставить Украине летальное оружие, предоставить украинцам безвиз, рассмотреть вопрос об усилении интересов Украины в рамках G7, а также усилить санкции против России. Об этом говорится в соответствующем документе комитета под названием "Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта", содержащем 17 рекомендаций канадскому правительству для помощи Украине, передает УНН.

Комитет рекомендовал правительству Канады прежде всего продолжать оказывать помощь с военной подготовкой украинским Вооруженным силам и искать возможности для расширения видов подготовки и поддержки, предоставляемых канадскими вооруженными силами. Кроме того, правительству Канады рекомендовано усилить вклад Канады в подготовку в военной, полицейской, судебной сферах и в сфере борьбы с коррупцией после завершения срока действия действующих соглашений о финансировании.

Комитет также рекомендовал правительству способствовать углублению отношений между парламентами двух стран, а также увеличить вклад Канады в работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и поддержать инициативу впроводження миротворческой миссии ООН в Украине.

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Правительство Канады также должен расширить поддержку по продвижению гендерного равенства в Украине, отметили в комитете.

"Правительство Канады должно предоставить Украине летальное оружие для защиты своего суверенитета от российской агрессии, при условии, что Украина продемонстрирует, что она активно работает над устранением коррупции на всех уровнях власти", - подчеркнули в комитете.

Кроме того, как отмечается, правительство Канады должно добавить Украину в список автоматического контроля за оборотом огнестрельного оружия. Правительству также рекомендовано возобновить практику предоставления изображений RADARSAT-2 (спутников дистанционного зондирования Земли), а также осуществлять обмен разведданными с Украиной.

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"Правительство Канады должно поощрять сотрудничество между украинскими и канадскими оборонными предприятиями", - говорится в отчете.

Правительство Канады, кроме того, должно поддерживать Украину в борьбе с гибридными нападениями, в частности кибератаками, а также распространением иностранной пропаганды и дезинформации через СМИ. Для этого комитет рекомендует назначить сотрудников канадских вооруженных сил по кибербезопасности для помощи с операциями в сфере киберзащиты в Украине.

"Правительство Канады должно объявить план предоставления безвизового режима поездок в Канаду для украинцев", - говорится также в отчете.

Еще одной рекомендацией является восстановление соглашения о мобильности молодежи с Украиной, которое позволит квалифицированным молодым украинцам подать заявку на проживание и работу в Канаде.

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"Правительство Канады должно рассмотреть вопрос об усилении интересов Украины в рамках "Большой семерки", - отметили в комитете.

Канадськое правительство, как рекомендовано, должно способствовать развитию отношений и открытого диалога между украинским правительством и группами гражданского общества и способствовать развитию потенциала для групп гражданского общества, особенно в борьбе с коррупцией.

"Правительство Канады должно расширить санкции Канады, включая реализацию "закона Магнитского", против тех, кто несет ответственность за содействие вооруженному конфликту в Украине; также оно должно сотрудничать со своими союзниками, в том числе с НАТО, для поддержания и укрепления их режима санкций против российских боевиков", - говорится в документе.

Напомним, Канада заявила о поддержке введения миротворцев на Донбасс.

Украинские Национальные Новости

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