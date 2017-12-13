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Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї

Канада зняла обмеження на продаж Україні вогнепальної зброї

Київ • УНН

 • 21869 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Канада додала Україну в перелік країн, згідно з яким знімається обмеження на продаж вогнепальної зброї. Про це повідомляє офіційний журнал уряду Канади, передає УНН.

"Автоматичний контрольний список країн з вогнепальної зброї (Automatic Firearms Country Control List) доповнений шляхом додавання наступних країн в алфавітному порядку: Україна. Цей наказ набирає чинності з дня його реєстрації", - йдеться в повідомленні.

Так, зазначено, що тепер уряд Канади вважає за доцільне експортувати певні заборонені вогнепальні зброї, заборонені види зброї та заборонені пристрої, а також їх компоненти чи частини.

Нагадаємо, Комітет парламенту Канади з питань оборони рекомендує надати Україні летальну зброю, надати українцям безвіз, розглянути питання про посилення інтересів України в рамках G7, а також посилити санкції проти Росії.

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