The Washington Post: США одобрили первые поставки летального оружия Украине

По их сведениям, Госдепартамент ранее в декабре “одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт” крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов США.

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Следует отметить, что Администрацией президента США не был одобрен экспорт более тяжелого оружия, которого требует украинское правительство, например, противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

Как ранее отмечали УНН, предоставление Украине странами-участницами Будапештского меморандума летальной оружия должна стать эффективным ответом на растущую с безопасностью угрозу со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.