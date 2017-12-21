The Washington Post: США одобрили первые поставки летального оружия Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые поставки летального оружия Киеву. Эту информацию подтвердили газете The Washington Post осведомленные источники в американском правительстве, передает УНН.
По их сведениям, Госдепартамент ранее в декабре “одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт” крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов и запчастей к ним на сумму 41,5 млн долларов США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания с США уже продает Украине летальную оружие
Следует отметить, что Администрацией президента США не был одобрен экспорт более тяжелого оружия, которого требует украинское правительство, например, противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.
Как ранее отмечали УНН, предоставление Украине странами-участницами Будапештского меморандума летальной оружия должна стать эффективным ответом на растущую с безопасностью угрозу со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю годовщины подписания Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.