The Washington Post: США схвалили перші поставки летальної зброї Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила перші поставки летального зброї Києву. Цю інформацію підтвердили газеті The Washington Post обізнані джерела в американському уряді, передає УНН.
За їхніми відомостями, Держдепартамент раніше в грудні “схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт” великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M107A1, а також боєприпасів і запчастин до них на суму 41,5 млн доларів США.
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Слід зазначити, що Адміністрацією президента США не було схваленно експорт важчої зброї, яку вимагає український уряд, наприклад, протитанковий ракетний комплекс FGM-148 Javelin.
Як раніше зазначали УНН, надання Україні країнами-учасницями Будапештського меморандуму летальної зброї має стати ефективною відповіддю на зростаючу безпекову загрозу з боку Російської Федерації. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди річниці підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.