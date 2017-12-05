МЗС: летальна зброя Україні від учасників Будапештського меморандуму буде відповіддю на загрозу з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Надання Україні країнами-учасницями Будапештського меморандуму летальної зброї має стати ефективною відповіддю на зростаючу безпекову загрозу з боку Російської Федерації. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України з нагоди річниці підписання Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Україна високо цінує дії США, Великої Британії та Франції, які реально підтверджують підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, засуджують протиправні дії російської сторони, вживають заходів у відповідь на агресію РФ проти України. Ми впевнені, що посилення політичної підтримки практичною допомогою з укріплення обороноздатності України шляхом надання летальної зброї повинно стати ефективною відповіддю на зростаючу безпекову загрозу з боку РФ. Це засвідчить повну відданість держав-підписантів Будапештського меморандуму взятим зобов’язанням та зміцнюватиме архітектуру європейської безпеки, невід’ємним елементом якої є меморандум", - йдеться у повідомленні відомства.
У МЗС також наголосили, що Україна продовжує розглядати Будапештський меморандум як важливий міжнародний політико-правовий інструмент забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, а також Франції та КНР і вимагає від Росії повною мірою дотримуватися зобов’язань.
Нагадаємо, Канада розглядає можливість надання Україні летальної зброї.