МИД: летальное оружие Украине от участников Будапештского меморандума будет ответом на угрозу с РФ

"Украина высоко ценит действия США, Великобритании и Франции, которые реально подтверждают поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, осуждают противоправные действия российской стороны, принимают меры в ответ на агрессию РФ против Украины. Мы уверены, что усиление политической поддержки практической помощи по укреплению обороноспособности Украина путем предоставления летального оружия должно стать эффективным ответом на растущую с безопасностью угрозу со стороны РФ. Это покажет полную приверженность государств-подписантов Будапештского меморандума взятым обязательствам и укреплять архитектуру европейской безопасности, неотъемлемым элементом которой является меморандум", - говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркнули, что Украина продолжает рассматривать Будапештский меморандум как важный международный политико-правовой инструмент обеспечения безопасности Украины со стороны США, Великобритании, а также Франции и КНР и требует от России в полной мере соблюдать обязательства.

Напомним, Канада рассматривает возможность предоставления Украине летального оружия.