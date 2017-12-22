В Японии утвердили проект бюджета на 2018 год с рекордными расходами на оборону

Согласно принятому документу, общий объем бюджета составит 97,7 млрд иен (около 861 млрд долларов США по текущему курсу), что на 26 млрд иен (2,2 млрд долларов США) больше, чем в этом финансовом году (завершится 31 марта 2018 года). Более трети его будут использованы для расходов на социальную сферу, в том числе предоставление населению медицинского обслуживания. Около 5,19 триллионов иен (45,7 млрд долларов) этой суммы предполагается потратить на оборонные цели, в частности покупку нового вооружения на фоне роста напряженности на Корейском полуострове.

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Речь идет о приобретении новых ракет-перехватчиков SM-3 Block 2A, которые Токио разрабатывает совместно с Вашингтоном. Кроме того, часть расходов предполагается направить на различные подготовительные мероприятия в связи с планами правительства закупить и разместить на территории Японии американские наземные комплексы ПРО Aegis Ahore. По сравнению с текущим годом расходы на оборону вырастут почти на 1,5%.

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Вместе с тем японский Кабмин в пятницу принял дополнительный бюджет на текущий финансовый год в размере 2,89 трлн иен (25,4 млрд долларов США). Главным образом он покроет расходы на восстановительные мероприятия в ряде регионов, в том числе северной префектуры Хоккайдо, где через тайфуны и ливневые дожди был нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. Еще 2,1 млрд иен (18 млн долларов) правительство использует для проведения экологической экспертизы в префектурах Акита и Ямагути, где предполагается дислоцировать комплексы Aegis Ahore.

Япония уже несколько лет последовательно наращивает оборонный бюджет в связи с непростой, по мнению Токио, ситуацией в области безопасности в регионе. Это вызывает обеспокоенность ряда стран, в том числе, Китая.

Напомним, МИД Японии заявил, что будущее развертывание в Японии наземных комплексов противоракетной обороны (ПРО) американского производства Aegis Ashore несет в себе чисто оборонительный характер и не представляет угрозы Российской Федерации и соседним государствам.