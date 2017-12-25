Токио возобновляет финансирование ЮНЕСКО

Теперь Токио изменил свою политику, оценив намерение руководства ЮНЕСКО в дальнейшем избегать вопросов, вызывающих политическое напряжение.

Японский вклад в бюджет организации в размере 35 млн долларов США будет переведен до конца декабря. Прекращение финансирования со стороны Токио было тяжелым ударом, поскольку на него приходилось 10,8% доходов ЮНЕСКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Японии утвердили проект бюджета на 2018 год с рекордными расходами на оборону

Организация в 2015 году по предложению КНР включила в список программы по защите всемирной документального наследия архивных материалов о массовых расправах, устроены японской армией в 1937 году после штурма Нанкина, тогдашней китайской столицы. МИД Японии после этого заявил, что представленные Пекином документы искажают историю и "основаны на односторонних суждениях". Токио имело расправ в Нанкине, но утверждает, что о количестве погибших нет подтвержденных данных и на этот счет, по мнению японской стороны, могут быть разные утверждения. Поэтому, указывает правительство Японии, неправомерно признавать только те документы, которые отражают позицию Пекина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия наложила вето на предложенный Японией проект резолюции по Сирии

Напоминаем, оргкомитет Олимпийских игр 2020 года, который пройдет в Токио, вместе с японскими властями сократили расходы на проведение соревнований до чуть менее 12 млрд долларов.