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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Власти Японии считает, что отказ от учений во время Олимпиады не ослабит давление на КНДР

Киев • УНН

 • 8016 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Договоренность США и Южной Кореи не проводить совместные военно-морские учения во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане не означает, что давление на КНДР будет ослаблено. Такую уверенность в пятницу высказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Власти Японии считает, что отказ от учений во время Олимпиады не ослабит давление на КНДР

“Это не затормозит процесс усиления давления на Северную Корею”, — подчеркнул он.

Суга пообещал, что Япония, США и Южная Корея продолжат усиливать давление на КНДР до максимально возможного уровня.

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“Мы тесно сотрудничаем с США и Южной Кореей по проблеме Северной Кореи. И по данному вопросу мы также ведем плотный обмен информацией”, - отметил Суга, комментируя информацию о том, что Сеул и Пхеньян договорились на следующей неделе провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. “Усилиями наших трех стран, а также в сотрудничестве с другими государствами — в первую очередь с Россией и Китаем — мы максимально повысим давление на Северную Корею с тем, чтобы она изменила свой текущий курс, в этой нашей позиции никаких изменений нет”, — подчеркнул он.

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Напоминаем, США и Южная Корея возобновят совместные военные учения после Паралимпийских игр , которые завершатся 19 марта.

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