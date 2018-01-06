Делегація Олімпійського комітету КНДР прямує на переговори до Швейцарії

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 21431 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 52927 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 67591 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 67568 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 97682 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 72901 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 82939 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95708 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88015 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188312 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11291 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 4590 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 3798 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 4250 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 10247 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 67593 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188313 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342484 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277046 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 386859 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14511 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13315 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 67569 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 20939 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26036 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

Делегація Олімпійського комітету КНДР прямує на переговори до Швейцарії

Київ • УНН

 • 9007 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Представники Олімпійського комітету КНДР готуються відвідати Швейцарію. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.

Делегація Олімпійського комітету КНДР прямує на переговори до Швейцарії

Зараз делегація перебуває в Пекіні і найближчим часом повинна вилетіти до Швейцарії. За даними агентства Kyodo, там вона може провести переговори з Міжнародним олімпійським комітетом про можливу участь північнокорейської збірної у майбутніх зимових Іграх у південнокорейському Пхенчхані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада Японії вважає, що відмова від навчань під час Олімпіади не ослабить тиск на КНДР

Агентство з посиланням на представника Національного олімпійського комітету КНДР повідомляє, що КНДР, ймовірно, візьме участь в майбутніх зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхан. “Швидше за все, північнокорейські спортсмени участь візьмуть”, — цитує агентство слова представника НОК.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання відразу після Паралімпіади

Як раніше повідомляло УНН, під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР відносно її можливого допуску до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані. Пізніше КНДР заявила про відкриття 3 січня спеціальної “гарячої лінії” прикордонного спецзв’язку з Південною Кореєю. У п’ятницю КНДР погодилася провести консультації з Південною Кореєю на високому рівні в прикордонному Пханмунджомі. Очікується, що переговори, темою яких стане якраз ймовірна участь в Олімпіаді, відбудуться 9 січня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,282.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,643.09