Делегація Олімпійського комітету КНДР прямує на переговори до Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Представники Олімпійського комітету КНДР готуються відвідати Швейцарію. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
Зараз делегація перебуває в Пекіні і найближчим часом повинна вилетіти до Швейцарії. За даними агентства Kyodo, там вона може провести переговори з Міжнародним олімпійським комітетом про можливу участь північнокорейської збірної у майбутніх зимових Іграх у південнокорейському Пхенчхані.
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Агентство з посиланням на представника Національного олімпійського комітету КНДР повідомляє, що КНДР, ймовірно, візьме участь в майбутніх зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхенчхан. “Швидше за все, північнокорейські спортсмени участь візьмуть”, — цитує агентство слова представника НОК.
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Як раніше повідомляло УНН, під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР відносно її можливого допуску до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані. Пізніше КНДР заявила про відкриття 3 січня спеціальної “гарячої лінії” прикордонного спецзв’язку з Південною Кореєю. У п’ятницю КНДР погодилася провести консультації з Південною Кореєю на високому рівні в прикордонному Пханмунджомі. Очікується, що переговори, темою яких стане якраз ймовірна участь в Олімпіаді, відбудуться 9 січня.