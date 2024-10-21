Действовали по заказу рф: в Украине разоблачили еще две группы поджигателей авто ВСУ и релейных шкафов

В Одесской и Днепропетровской областях правоохранители разоблачили две группы поджигателей авто ВСУ и релейных шкафов, которые действовали по заказу рф. В поисках легкого заработка злоумышленники согласились на сотрудничество с вражескими спецслужбами. Сейчас всем фигурантам, среди которых двое несовершеннолетних, сообщено о подозрении, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Свои противоправные действия нарушители фиксировали на мобильные телефоны и присылали кураторам из рф для подтверждения, однако гонорар за "работу" они так и не получили. Злоумышленники были завербованы вражескими спецслужбами через социальные сети.

Так, в Одесской области полицейские совместно с СБУ задержали группу молодых людей, которые поджигали объекты Укрзализныци. Начиная с августа, они успели повредить восемь релейных шкафов.

Правоохранители выяснили, что 20-летний одессит откликнулся на предложение за деньги поджигать релейные шкафы и подстанции на территории Одесского региона. К противоправным действиям он привлек еще двух знакомых в возрасте 24 и 20 лет.

Полицейские провели обыски по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас трем мужчинам следователи сообщили о подозрении в покушении на диверсию, совершенную по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины). За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.

На Днепропетровщине правоохранители задержали двух подростков, которые сожгли военный автомобиль и релейный шкаф. В течение недели в городе Покров полицейские зафиксировали поджоги военного автомобиля Peugeot, гражданской машины, а также поджог релейного шкафа на железнодорожных путях.

Проведя ряд розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлениям причастны двое 16-летних жителей Никопольского района.

Полицейские выяснили, что сначала один из сообщников получил сообщение в телеграмме от российских спецслужб с предложением заработать деньги, рисуя на зданиях российскую символику. Подросток согласился и привлек к совершению преступления своего товарища. Впоследствии они получили задание поджигать автомобили военных и релейные шкафы.

Сейчас обоим фигурантам следователи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Воспрепятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период). Задержанным избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет тюрьмы.

Напоминаем

Национальная полиция Украины запустила чат-бот "Народный мститель", который позволяет быстро передать информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к сотрудничеству с оккупантами, подготовке диверсий, помощи в передвижении сил врага и о других военных преступлениях рф.