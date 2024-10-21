Діяли на замовлення рф: в Україні викрили ще дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф

На Одещині та Дніпропетровщині правоохоронці викрили дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф, які діяли замовлення рф. У пошуках легкого заробітку зловмисники погодились на співпрацю зі ворожими спецслужбами. Наразі всім фігурантам, серед яких двоє неповнолітніх, повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

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Свої протиправні дії порушники фіксували на мобільні телефони та надсилали кураторам з рф для підтвердження, проте гонорар за "роботу" вони так і не отримали. Зловмисники були завербовані ворожими спецслужбами через соціальні мережі.

Так, на Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці. Починаючи з серпня, вони встигли пошкодити вісім релейних шаф.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний одесит відгукнувся на пропозицію за гроші підпалювати релейні шафи та підстанції на території Одеського регіону. До протиправних дій він залучив ще двох знайомих віком 24 та 20 років.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Наразі трьом чоловікам слідчі повідомили про підозру у замаху на диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох підлітків, які спалили військовий автомобіль та релейну шафу. Впродовж тижня в місті Покров поліцейські зафіксували підпали військового автомобіля Peugeot, цивільної автівки, а також підпал релейної шафи на залізничній колії.

Провівши низку розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочинів причетні двоє 16-річних мешканців Нікопольського району.

Поліцейські з’ясували, що спершу один зі спільників отримав повідомлення в телеграмі від російських спецслужб з пропозицією заробити гроші, малюючи на будівлях російську символіку. Підліток погодився та залучив до вчинення злочину свого товариша. Згодом вони отримали завдання підпалювати автомобілі військових та релейні шафи.

Наразі обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Затриманим обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років в’язниці.

Нагадуємо

Національна поліція України запустила чат-бот "Народний месник", який дозволяє швидко передати інформацію про підозрілих осіб, що можуть бути причетні до співпраці з окупантами, підготовки диверсій, допомоги у пересуванні сил ворога та щодо інших воєнних злочинів рф.