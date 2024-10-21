Діяли на замовлення рф: в Україні викрили ще дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 2312 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 12243 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 28783 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 45516 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 80907 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66301 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78577 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93825 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87330 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178021 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
48%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 15929 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 23792 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 10731 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 8760 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 7550 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 28783 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178021 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334168 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 267781 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378264 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 864 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 45516 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18127 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23256 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28948 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Діяли на замовлення рф: в Україні викрили ще дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф

Київ • УНН

 • 17158 перегляди

Правоохоронці затримали дві групи, які підпалювали авто ЗСУ та релейні шафи за завданням рф. Серед затриманих - п'ятеро осіб, включаючи двох неповнолітніх, яким загрожує до 15 років ув'язнення.

Діяли на замовлення рф: в Україні викрили ще дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф

На Одещині та Дніпропетровщині правоохоронці викрили дві групи паліїв авто ЗСУ та релейних шаф, які діяли замовлення рф. У пошуках легкого заробітку зловмисники погодились на співпрацю зі ворожими спецслужбами. Наразі всім фігурантам, серед яких двоє неповнолітніх, повідомлено про підозру, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Свої протиправні дії порушники фіксували на мобільні телефони та надсилали кураторам з рф для підтвердження, проте гонорар за "роботу" вони так і не отримали. Зловмисники були завербовані ворожими спецслужбами через соціальні мережі.

Так, на Одещині поліцейські спільно з СБУ затримали групу молодиків, які підпалювали об’єкти Укрзалізниці. Починаючи з серпня, вони встигли пошкодити вісім релейних шаф.

Правоохоронці з’ясували, що 20-річний одесит відгукнувся на пропозицію за гроші підпалювати релейні шафи та підстанції на території Одеського регіону. До протиправних дій він залучив ще двох знайомих віком 24 та 20 років.

Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів та вилучили речові докази злочинної діяльності.

Наразі трьом чоловікам слідчі повідомили про підозру у замаху на диверсію, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України). За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали двох підлітків, які спалили військовий автомобіль та релейну шафу. Впродовж тижня в місті Покров поліцейські зафіксували підпали військового автомобіля Peugeot, цивільної автівки, а також підпал релейної шафи на залізничній колії.

Провівши низку розшукових заходів правоохоронці встановили, що до злочинів причетні двоє 16-річних мешканців Нікопольського району.

Поліцейські з’ясували, що спершу один зі спільників отримав повідомлення в телеграмі від російських спецслужб з пропозицією заробити гроші, малюючи на будівлях російську символіку. Підліток погодився та залучив до вчинення злочину свого товариша. Згодом вони отримали завдання підпалювати автомобілі військових та релейні шафи.

Наразі обом фігурантам слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період). Затриманим обрані запобіжні заходи у виді тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років в’язниці.

Нагадуємо

Національна поліція України запустила чат-бот "Народний месник", який дозволяє швидко передати інформацію про підозрілих осіб, що можуть бути причетні до співпраці з окупантами, підготовки диверсій, допомоги у пересуванні сил ворога та щодо інших воєнних злочинів рф.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Дніпропетровська область
Покров, Україна
Українська залізниця
Дніпро
Збройні сили України
Нікополь, Україна
Одеса
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78