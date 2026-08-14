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Дефицит бюджета рф уже вдвое превысил годовой план — Bloomberg

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

В июле дефицит федерального бюджета рф составил 724 млрд рублей, а за семь месяцев достиг 6,5 трлн рублей. Расходы на войну растут, несмотря на замедление экономики.

Дефицит бюджета рф уже вдвое превысил годовой план — Bloomberg

В июле дефицит федерального бюджета рф составил 724 миллиарда рублей (8,8 миллиарда долларов). Таким образом, совокупный дефицит бюджета за первые семь месяцев года достиг 6,5 триллиона рублей, или 2,8% валового внутреннего продукта. Об этом сообщает Bloomberg, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что такая тенденция обусловлена продолжающимся ростом расходов: правительство рф продолжает осуществлять авансовые платежи по государственным контрактам — практика, которая обычно сосредоточена в первые месяцы действия бюджета, а затем сокращается по мере продвижения года.

Общие расходы достигли 28,6 триллиона рублей за первые семь месяцев года, при этом расходы на государственные закупки выросли на 39% — до 8,4 триллиона рублей. Это превышает 80% годового плана. ... россия увеличивает расходы на войну с Украиной, которая продолжается уже пятый год, несмотря на то, что экономика резко замедлилась под давлением высоких процентных ставок, направленных на сдерживание инфляции

- говорится в статье.

Указывается, что в то время как Киев увеличил масштабы и дальность ударов беспилотников глубоко вглубь россии, направленных на промышленные и другие объекты, кремль усилил свои воздушные атаки на украинскую инфраструктуру. Ранее российские законодатели одобрили поправки, позволяющие правительству увеличивать расходы без пересмотра фискального законодательства.

Бюджет традиционно пересматривается во второй половине года, и министр финансов антон силуанов уже заявил, что годовой целевой показатель дефицита в размере 1,6% валового внутреннего продукта будет повышен, несмотря на ожидаемые доходы от нефти, связанные с войной США и Израиля с Ираном

- добавляют авторы.

Напомним

По данным Службы внешней разведки Украины, в 65 из 85 регионов россии реальные доходы бюджетов по итогам 2025 года оказались ниже, чем до начала полномасштабной войны — в 2021 году. В то же время в 52 регионах расходы с учетом инфляции превысили уровень четырехлетней давности. Это стало одним из факторов стремительного роста бюджетных дефицитов.

На складах Wildberries сгорели товары на сумму, равную годовому бюджету крупного региона рф, — аналитики12.08.26, 17:24 • 14631 просмотр

Вадим Хлюдзинский

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Bloomberg L.P.
Украина