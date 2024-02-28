"Давайте это сделаем": Байден предупредил, что цена затягивания голосования законопроекта по помощи Украине растет с каждым днем
Киев • УНН
Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект, который предоставит военную помощь Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь палестинцам, заявив, что цена затягивания голосования по мерам национальной безопасности растет с каждым днем.
Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять законопроект, который предоставит военную помощь Украине, заявив, что цена затягивания голосования растет с каждым днем. Такое заявление он сделал на фоне встречи с лидерами Конгресса, в том числе Майком Джонсоном, спикером Палаты представителей, где застрял законопроект, пишет УНН.
Цена задержки голосования двухпартийного соглашения по национальной безопасности растет с каждым днем. Этот законопроект вооружит Украину, инвестирует в нашу оборонно-промышленную базу, поможет Израилю защититься от ХАМАСа и предоставит больше гуманитарной помощи палестинским мирным жителям. Давайте это сделаем
Напомним
Президент США Джо Байден и лидеры Конгресса от демократов и республиканцев собирались в Овальном кабинете Белого дома 27 февраля, для обсуждения в том числе голосования по поддержке Украины.
По итогам спикер Джонсон заявил, что вынесет на голосование помощь Украине "своевременно", а приоритетом является граница с Мексикой.
13 февраля Сенат одобрил законопроект, предусматривающий помощь Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,34 млрд долл. Примерно 60 млрд долл. из этой помощи предусмотрено для Украины. Для того, чтобы стать законом, законопроект должен быть одобрен Палатой представителей и подписан президентом США.
Среди республиканцев преградой называли позицию Джонсона.
"Давайте это сделаем": Байден предупредил, что цена затягивания голосования законопроекта по помощи Украине растет с каждым днем
Байден призвал Конгресс принять двухпартийный законопроект, который предоставит военную помощь Украине и Израилю, а также гуманитарную помощь палестинцам, заявив, что цена затягивания голосования по мерам национальной безопасности растет с каждым днем.
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