"Давайте це зробимо": Байден попередив, що ціна затягування голосування законопроєкту з допомогою Україні зростає щодня
Київ • УНН
Байден закликав Конгрес ухвалити двопартійний законопроект, який надасть військову допомогу Україні та Ізраїлю, а також гуманітарну допомогу палестинцям, заявивши, що ціна затягування голосування щодо заходів національної безпеки зростає з кожним днем.
Президент США Джо Байден закликав Конгрес ухвалити законопроєкт, який надасть військову допомогу Україні, заявивши, що ціна затягування голосування зростає з кожним днем. Таку заяву він зробив на тлі зустрічі з лідерами Конгресу, у тому числі Майком Джонсоном, спікером Палати представників, де застряг законопроєкт, пише УНН.
Ціна затримки голосування двопартійної угоди щодо національної безпеки зростають щодня. Цей законопроєкт озброїть Україну, інвестує в нашу оборонно-промислову базу, допоможе Ізраїлю захиститися від ХАМАСу та надасть більше гуманітарної допомоги палестинським мирним жителям. Давайте це зробимо
Нагадаємо
Президент США Джо Байден і лідери Конгресу від демократів та республіканців збиралися в Овальному кабінеті Білого дому 27 лютого, для обговорення у тому числі голосування щодо підтримки України.
За підсумками спікер Джонсон заявив, що винесе на голосування допомогу Україні "своєчасно", а пріоритетом є кордон із Мексикою.
13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34 млрд дол. Приблизно 60 млрд дол. з цієї допомоги передбачено для України. Для того, щоб стати законом, законопроєкт має схвалити Палата представників і підписати президент США.
Серед республіканців перепоною називали позицію Джонсона.