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CNN: россия атакует американский бизнес в Украине, администрация Трампа молчит

Киев • УНН

 • 23965 просмотра

Российские удары повредили объекты Coca-Cola, McDonald’s и PepsiCo в Украине. Американская торговая палата призывает Белый дом отреагировать.

CNN: россия атакует американский бизнес в Украине, администрация Трампа молчит

На фоне того, что президент США Дональд Трамп и его администрация усилили давление на Украину, чтобы она прекратила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, ссылаясь на ущерб американским потребителям, они "молчали о недавних российских ударах по американскому бизнесу в Украине". Об этом говорится в публикации CNN от 14 октября, пишет УНН.

Детали

За последние несколько месяцев, пишет издание, "россия усилила свои атаки на объекты, связанные с американскими корпорациями, и гражданскую инфраструктуру в Украине в целом".

По словам Энди Гундера, президента Американской торговой палаты в Украине, российские ракеты и дроны повредили объекты, принадлежащие некоторым из самых известных американских брендов, включая Coca-Cola, PepsiCo, McDonalds и Oreo.

Хотя россия пыталась сдерживать успешный американский бизнес в прошлом, "мы не видели ничего подобного за последние месяцы", сказал Гундер CNN.

"Это прямой удар дронами и ракетами, и они продолжают их атаковать. Это посылает сигнал о том, что они нацелены на американский бизнес. Мы не видим никакой реакции со стороны Белого дома", — сказал он.

"Нам нужно, чтобы это прекратилось, потому что это американские интересы, американские деньги, американские инвесторы, которые подвергаются ударам и становятся мишенями", — отметил он.

Когда российский беспилотник ударил по заводу Coca-Cola под Киевом в начале сентября, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что атака была "четким сигналом" для США. 

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Позже в том же месяце россияне использовали "ударный дрон", чтобы уничтожить склад, который использовался McDonald's, сказал Зеленский в публикации в X. McDonald’s Украина подтвердила в своем заявлении, что "склад, которым управляет один из наших логистических партнеров в Киевской области, был поврежден в результате атаки дрона 25 сентября". McDonald’s Украина заявила, что из-за повреждений ее рестораны предлагают сокращенное меню. 

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PepsiCo признала в своем заявлении в конце августа, что производственный объект в Николаевской области был поврежден, но жертв не было.

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Среди американских компаний на местах нет единого мнения относительно того, насколько они хотят публично говорить о том, что по ним нанесли удары, "или раскрывать тот факт, что они неоднократно становились мишенью", сказал CNN бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента США.

"Некоторые компании хотят, чтобы мы подняли этот вопрос", — повторил Гундер, но другие "действуют очень осторожно".

Однако несколько законодателей США от Демократической партии публично призвали Белый дом сделать больше для защиты американского бизнеса в Украине и осудить действия москвы. Украина назвала эти атаки еще одной причиной для усиления оборонной поддержки, чтобы они могли в достаточной степени защищать американские компании на местах, отмечает издание.

Торговая палата встречается с американскими законодателями от обеих партий, которые посещают Киев, и Гундер рассказал CNN, что они попросили их поднять этот вопрос перед Белым домом.

Президент США Дональд Трамп публично высказался, когда в августе 2025 года его спросили о российском ударе по американскому заводу электроники, заявив, что он сказал главе кремля владимиру путину, что он "не доволен этим".

Чиновник Белого дома заявил, что Трамп "хочет, чтобы война полностью прекратилась, чтобы бессмысленные убийства прекратились".

"Президент и его команда по-прежнему привержены идее продолжать играть конструктивную роль в прекращении войны между россией и Украиной, и он остается оптимистом относительно того, что мы в конечном итоге достигнем мирного соглашения", — сказал чиновник, утверждая, что США являются "единственной страной в мире", которая может "играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами, работая над тем, чтобы прекратить войну".

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Тем не менее относительное отсутствие осуждения ударов со стороны администрации Трампа контрастирует с предостережениями украинскому правительству относительно ударов по российской энергетической инфраструктуре

— подчеркивается в публикации.

Как отмечает издание, "в феврале CNN сообщило, что администрация предупредила Киев: его удары по российскому нефтяному объекту в Чёрном море в конце прошлого года повлияли на инвестиции США в Казахстан. В последние недели Трамп обвинил удары Украины по российским объектам дизельного топлива в росте цен на топливо, вызванном войной между США и Ираном".

В минувшую пятницу, отмечает издание, он объявил о соглашении об отмене санкций и закупке дизельного топлива у россии, что противоречит законодательству США. "США также угрожали ограничить обмен разведывательной информацией и поставки боеприпасов для Украины, если Киев не прекратит эти удары", — сообщили источники CNN.

Гундер рассказал CNN, что ему трудно понять относительное молчание администрации по этому вопросу, особенно учитывая то, насколько активно она изображает себя сторонницей американского бизнеса.

"Любая компания, любой бизнес хочет иметь какую-то защиту. Вы ожидаете, что ваше правительство встанет на вашу сторону и будет бороться вместе с вами, особенно если это иностранные военные, которые атакуют американские компании", — сказал он.

Бывший высокопоставленный чиновник Государственного департамента США отметил, что "в "официальном Вашингтоне" очень многие считают, что единственные люди, которые могут говорить об Украине, — это Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, и если это не один из них, то нам нужно держаться в стороне". Таким образом, даже привлечь внимание к атакам на американский бизнес — это вызов, пишет издание.

"Идея о том, что вы получите объяснение" того, почему США молчали об атаках, "не является тем, чего люди могут ожидать", сообщили они CNN.

Гундер сказал, что Американская торговая палата в прошлом месяце направила сообщение с просьбой о встрече с Уиткоффом и Кушнером, чтобы проинформировать их о состоянии американского бизнеса в Украине, в частности о последних новостях об американском бизнесе.

"Мы не получили на это никакого ответа", — сказал он.

Юлия Шрамко

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