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Чёткий сигнал США — Зеленский заявил об ударе рф по заводу Coca-Cola

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Президент заявил, что удар по американскому заводу является сигналом США. По его словам, вражеская атака — чёткий российский сигнал Америке.

Чёткий сигнал США — Зеленский заявил об ударе рф по заводу Coca-Cola

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе россии по заводу "Кока-Кола", добавив, что это чёткий сигнал США. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН

Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу "Кока-Колы", уже "Кока-Кола" для них такой враг, что они сжигают её своими "шахедами". Чёткий российский сигнал Америке — россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на эту российскую тактику 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что авиакомпании, использующие российское воздушное пространство, продолжают обращать внимание на реальную ситуацию, на реальную опасность. 

Сегодня есть новые сигналы от авиакомпаний по этому поводу, и мы подтверждаем, что российское небо из-за российской же войны стало пространством для дронов, а не гражданских самолётов. Дроны — это конкретная реальность, в отличие от слов российских чиновников, которые пытаются успокоить авиакомпании. Лучше заботиться о безопасности и беречь жизни 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

В результате атак рф на столицу в Дарницком районе число пострадавших возросло до шести, а в Голосеевском районе произошло попадание в многоэтажный дом, вспыхнул пожар. 

Днепр, Киев и область: восьмой день дроновой атаки рф оставил более полутора десятка пострадавших03.09.26, 17:41 • 2864 просмотра

Павел Башинский

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