Чёткий сигнал США — Зеленский заявил об ударе рф по заводу Coca-Cola

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об ударе россии по заводу "Кока-Кола", добавив, что это чёткий сигнал США. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передаёт УНН.

Сегодня россияне своим дроном ударили по заводу "Кока-Колы", уже "Кока-Кола" для них такой враг, что они сжигают её своими "шахедами". Чёткий российский сигнал Америке — россияне не могут не знать, что это американское предприятие. Будут и наши асимметричные операции в ответ на эту российскую тактику

Он отметил, что авиакомпании, использующие российское воздушное пространство, продолжают обращать внимание на реальную ситуацию, на реальную опасность.

Сегодня есть новые сигналы от авиакомпаний по этому поводу, и мы подтверждаем, что российское небо из-за российской же войны стало пространством для дронов, а не гражданских самолётов. Дроны — это конкретная реальность, в отличие от слов российских чиновников, которые пытаются успокоить авиакомпании. Лучше заботиться о безопасности и беречь жизни