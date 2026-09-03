Чіткий сигнал США - Зеленський заявив про удар рф по заводу Coca-Cola

Президент України Володимир Зеленський заявив про удар росії по заводу "Кока-кола", додавши, що це чіткий сигнал США. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу "Кока-коли", вже "Кока-кола" в них такий ворог, що вони його спалюють своїми "шахедами". Чіткий російський сигнал Америці – росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику

Він зазначив, що авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, продовжують звертати увагу на реальну ситуацію, на реальну небезпеку.

Сьогодні є нові сигнали від авіакомпаній щодо цього, і ми підтверджуємо, що російське небо через російську ж війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків. Дрони – це конкретна реальність, на відміну від слів російських посадовців, які намагаються заспокоювати авіакомпанії. Краще дбати про безпеку й берегти життя