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Чіткий сигнал США - Зеленський заявив про удар рф по заводу Coca-Cola

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Президент заявив, що удар по американському заводу є сигналом США. За його словами, ворожа атака - чіткий російський сигнал Америці.

Чіткий сигнал США - Зеленський заявив про удар рф по заводу Coca-Cola

Президент України Володимир Зеленський заявив про удар росії по заводу "Кока-кола", додавши, що це чіткий сигнал США. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН

Сьогодні росіяни своїм дроном ударили по заводу "Кока-коли", вже "Кока-кола" в них такий ворог, що вони його спалюють своїми "шахедами". Чіткий російський сигнал Америці – росіяни не можуть не знати, що це американське підприємство. Будуть і наші асиметричні операції у відповідь на цю російську тактику 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що авіакомпанії, які використовують російський повітряний простір, продовжують звертати увагу на реальну ситуацію, на реальну небезпеку. 

Сьогодні є нові сигнали від авіакомпаній щодо цього, і ми підтверджуємо, що російське небо через російську ж війну стало простором для дронів, а не цивільних літаків. Дрони – це конкретна реальність, на відміну від слів російських посадовців, які намагаються заспокоювати авіакомпанії. Краще дбати про безпеку й берегти життя 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

У результаті атак рф на столицю у Дарницькому районі кількість постраждалих зросла до шести, а у Голосіївському районі є влучання у багатоповерхівку, спалахнула пожежа. 

Дніпро, Київ та область: восьмий день дронової атаки рф залишив понад півтора десятка постраждалих03.09.26, 17:41 • 2518 переглядiв

Павло Башинський

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