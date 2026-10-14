CNN: росія атакує американський бізнес в Україні, адміністрація Трампа мовчить

На тлі того, як президент США Дональд Трамп та його адміністрація посилили тиск на Україну, щоб вона припинила атаки на російські нафтопереробні заводи, посилаючись на шкоду американським споживачам, вони "мовчали щодо нещодавніх російських ударів по американському бізнесу в Україні". Про це ідеться у публікації CNN 14 жовтня, пише УНН.

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За останні кілька місяців, пише видання, "росія посилила свої атаки на об'єкти, пов'язані з американськими корпораціями, та цивільну інфраструктуру в Україні загалом".

За словами Енді Гундера, президента Американської торгової палати в Україні, російські ракети та дрони пошкодили об'єкти, що належать деяким з найвідоміших американських брендів, включаючи Coca-Cola, PepsiCo, McDonalds та Oreo.

Хоча росія намагалася стримувати успішний американський бізнес у минулому, "ми не бачили нічого подібного за останні місяці", сказав Гундер CNN.

"Це прямий удар дронами та ракетами, і вони продовжують їх атакувати. Це надсилає сигнал, що вони націлені на американський бізнес. Ми не бачимо жодної відповіді від Білого дому", - сказав він.

"Нам потрібно, щоб це припинилося, бо це американські інтереси, американські гроші, американські інвестори, які зазнають ударів і є мішенями", - зазначив він.

Коли російський безпілотник вдарив по заводу Coca-Cola під Києвом на початку вересня, Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака була "чітким сигналом" для США.

Чіткий сигнал США - Зеленський заявив про удар рф по заводу Coca-Cola

Пізніше того ж місяця росіяни використали "ударний дрон", щоб знищити склад, який використовувався McDonald's, сказав Зеленський у дописі у X. McDonald's Україна підтвердила у своїй заяві, що "склад, яким керує один з наших логістичних партнерів у Київській області, був пошкоджений внаслідок атаки дрона 25 вересня". McDonald’s Україна заявила, що внаслідок пошкоджень її ресторани пропонують скорочене меню.

Дрони атакували двічі, склад із продуктами згорів повністю: McDonald’s повідомив про ситуацію після ударів рф

PepsiCo визнала у своїй заяві наприкінці серпня, що виробничий об'єкт у Миколаївській області був пошкоджений, але жертв не було.

PepsiCo повідомила про пошкодження виробництва на Миколаївщині внаслідок російської атаки

Серед американських компаній на місцях немає єдиної думки щодо того, наскільки вони хочуть публічно говорити про те, що по них завдали ударів, "або розкривати той факт, що вони неодноразово ставали мішенню", сказав CNN колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту США.

"Деякі компанії хочуть, щоб ми порушили це питання", – повторив Гундер, але інші "діють дуже обережно".

Однак кілька законодавців США від Демократичної партії публічно закликали Білий дім зробити більше для захисту американського бізнесу в Україні та засудити дії москви. Україна виділила ці атаки як ще одну причину для посилення оборонної підтримки, щоб вони могли достатньо захистити американські компанії на місцях, зазначає видання.

Торгова палата зустрічається з американськими законодавцями від обох партій, які відвідують Київ, і Гундер розповів CNN, що вони попросили їх порушити це питання перед Білим домом.

Президент США Дональд Трамп публічно висловився, коли у серпні 2025 року його запитали про російський удар по американському заводу електроніки, заявивши, що він сказав главі кремля володимиру путіну, що він "не задоволений цим".

Посадовець Білого дому заявив, що Трамп "хоче, щоб війна повністю припинилася, щоб безглузді вбивства припинилися".

"Президент і його команда, як і раніше, віддані ідеї продовжувати відігравати конструктивну роль у припиненні війни між росією та Україною, і він залишається оптимістом щодо того, що ми зрештою досягнемо мирної угоди", – сказав чиновник, стверджуючи, що США є "єдиною країною у світі", яка може "відігравати конструктивну роль у розмовах з обома сторонами, працюючи над тим, щоб припинити війну".

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Тим не менш, відносна відсутність засудження ударів з боку адміністрації Трампа контрастує із застереженнями українському уряду щодо ударів по російській енергетичній інфраструктурі - наголошується у публікації.

Як зазначає видання, "у лютому CNN повідомило, що адміністрація попередила Київ, що її удари по російському нафтовому об'єкту в Чорному морі наприкінці минулого року вплинули на інвестиції США в Казахстан. В останні тижні Трамп звинуватив удари України по російських дизельних об'єктах у зростанні цін на пальне, яке було спричинене війною між США та Іраном".

Минулої п'ятниці, зауважує видання, він оголосив про угоду про скасування санкцій та купівлю дизельного пального у росії, що суперечить законодавству США. "США також погрожували обмежити обмін розвідувальною інформацією та поставки боєприпасів для України, якщо Київ не припинить ці удари", повідомили джерела CNN.

Гундер розповів CNN, що йому важко зрозуміти відносне мовчання адміністрації з цього питання, особливо враховуючи те, наскільки вони зображують себе прибічниками американського бізнесу.

"Будь-яка компанія, будь-який бізнес хоче мати якийсь захист. Ви очікуєте, що ваш уряд стане на вашу сторону та буде боротися разом з вами, особливо якщо це іноземні військові, які атакують американські компанії", – сказав він.

Колишній високопоставлений чиновник Державного департаменту США зазначив, що "в "офіційному Вашингтоні" дуже багато людей вважають, що єдині люди, які можуть говорити про Україну, – це Стів Віткофф та Джаред Кушнер, і якщо це не один із них двох, то нам потрібно триматися осторонь". Таким чином, навіть привернути увагу до атак на американський бізнес – це виклик, пише видання.

"Ідея про те, що ви отримаєте пояснення" того, чому США мовчали про атаки, "не є тим, чого люди можуть очікувати", сказали вони CNN.

Гундер сказав, що Американська торгова палата минулого місяця надіслала повідомлення з проханням про зустріч із Віткоффом та Кушнером, щоб поінформувати їх про стан американського бізнесу в Україні, зокрема про останні новини про американський бізнес.

"Ми не отримали жодної відповіді на це", – сказав він.