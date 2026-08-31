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Что празднуют 31 августа в Украине и мире

Киев • УНН

 • 454 просмотра

31 августа отмечают международные дни осведомлённости о передозировках и лицах африканского происхождения. По новому календарю чтят пояс Богородицы.

Что празднуют 31 августа в Украине и мире

31 августа отмечают Международный день осведомлённости о передозировках и Международный день лиц африканского происхождения. Верующие в последний день лета празднуют Положение честного пояса Пресвятой Богородицы, пишет УНН.

Международный день осведомлённости о передозировках

Глобальная инициатива, направленная на преодоление общественной стигмы в отношении наркотической зависимости и чествование памяти жертв передозировок.

Международный день лиц африканского происхождения

Официальный день ООН, учреждённый для того, чтобы отметить вклад африканской диаспоры и бороться со всеми формами расизма.

День традиционной африканской медицины

Отмечается при поддержке ВОЗ для содействия интеграции традиционных методов лечения в современные системы здравоохранения.

День блога (Blog Day)

Неофициальный праздник сетевого сообщества. Дата выбрана из-за визуального сходства цифр 3108 со словом "Blog"; традиционно в этот день авторы обмениваются ссылками на новые ресурсы.

День дистанционного обучения

Тематическая дата накануне начала учебного года, посвящённая популяризации образовательных онлайн-технологий.

День еды на свежем воздухе (Eat Outside Day)

Международная инициатива, призывающая провести последний день лета на пикниках или летних террасах.

День любви к судебным юристам (Love Litigating Lawyers Day)

Узкопрофильная дата для чествования сложной работы адвокатов в судебных процессах.

Положение честного пояса Пресвятой Богородицы

По новому календарю православные и греко-католики празднуют Положение честного пояса Пресвятой Богородицы. Праздник посвящён одной из главных христианских реликвий, принадлежавшей Деве Марии.

По старому календарю — день памяти мучеников Флора и Лавра. В народной традиции этих раннехристианских святых считали покровителями лошадей, поэтому 31 августа животных категорически запрещалось привлекать к сельскохозяйственным работам.

Александра Месенко

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