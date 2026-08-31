Что празднуют 31 августа в Украине и мире

В Донецкой области из-за ударов рф погибли два человека, среди них ребёнок, ещё четверо ранены

Трамп заявил, что США будут пополнять стратегический нефтяной резерв за счёт венесуэльской нефти

В России бастуют шахтёры, которым почти год не платят зарплату

Билли Айлиш провела свадебную церемонию своего брата Финнеаса в Калифорнии