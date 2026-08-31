Що святкують 31 серпня в Україні та світі
Київ • УНН
31 серпня відзначають міжнародні дні обізнаності про передозування та осіб африканського походження. За новим календарем вшановують пояс Богородиці.
31 серпня вшановують Міжнародний день обізнаності про передозування та День осіб африканського походження. Віряни останнього дня літа відзначають Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці, пише УНН.
Міжнародний день обізнаності про передозування
Глобальна ініціатива, спрямована на подолання суспільної стигми щодо наркозалежності та вшанування пам'яті жертв передозувань.
Міжнародний день осіб африканського походження
Офіційний день ООН, заснований для відзначення внеску африканської діаспори та боротьби з усіма формами расизму.
День традиційної африканської медицини
Відзначається за підтримки ВООЗ для сприяння інтеграції традиційних методів лікування в сучасні системи охорони здоров'я.
День блогу (Blog Day)
Неофіційне свято мережевої спільноти. Дата обрана через візуальну схожість цифр 3108 зі словом "Blog", традиційно цього дня автори обмінюються посиланнями на нові ресурси.
День дистанційного навчання
Тематична дата напередодні старту навчального року, присвячена популяризації освітніх онлайн-технологій.
День їжі на свіжому повітрі (Eat Outside Day)
Міжнародна ініціатива, що закликає провести останній день літа на пікніках або літніх терасах.
День любові до судових юристів (Love Litigating Lawyers Day)
Вузькопрофільна дата для вшанування складної роботи адвокатів у судових процесах.
Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці
За новим календарем православні та греко-католики святкують Покладення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Свято вшановує одну з головних християнських реліквій, яка належала Діві Марії.
За старим календарем день пам'яті мучеників Флора і Лавра. У народній традиції цих ранньохристиянських святих вважали покровителями коней, тому 31 серпня тварин категорично заборонялося залучати до сільськогосподарських робіт.