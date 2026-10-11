Чонгарский мост в оккупированный Крым наполовину разрушен — OSINT-анализ

Чонгарский автомобильный мост, соединяющий оккупированный Крым с захваченной частью Херсонской области, получил значительные повреждения. Спутниковые снимки свидетельствуют об обрушении как минимум одного пролёта, а водители сообщают об ограничении движения и использовании временной переправы. Об этом сообщает OSINT-проект Dnipro Osint, пишет УНН.

Детали

По данным аналитиков, по состоянию на 26 сентября на мосту и расположенной рядом переправе зафиксировали как минимум три крупных повреждения дорожного полотна. Это существенно усложнило передвижение транспорта, в частности военную логистику российских оккупационных войск.

На спутниковых снимках от 30 сентября, как утверждают исследователи, уже заметно обрушение одного из пролётов моста. В то же время в чатах водителей, которые путешествуют в оккупированный Крым, сообщают о разрушении двух пролётов. Из-за этого автомобили направляют по временной переправе с реверсивным движением или альтернативными маршрутами.

Проблемы с логистикой и атаки беспилотников

Помимо повреждений моста, водители жалуются на сложную ситуацию с топливом на маршрутах в Крым. По их словам, большинство автозаправочных станций не работает, а на доступных АЗС дизельное топливо стоит 130–140 рублей за литр, бензин — 160–200 рублей.

Также сообщается о регулярных атаках беспилотников на грузовой транспорт. Один из водителей рассказал, что 4 октября стал свидетелем поражения двух фур, а другой заявил, что видел шесть сгоревших грузовиков. Независимого подтверждения этих свидетельств пока нет.

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Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал о поражении трёх железнодорожных мостов на временно оккупированных территориях, в частности переправы через Сиваш в районе Чонгара. Также украинские военные заявляли об ударе по понтонному мосту в этом районе.

Чонгарский мост является одним из важных транспортных переходов между оккупированным Крымом и материковой частью Украины. Его повреждение может усложнить снабжение российских войск на южном направлении. В то же время точный масштаб разрушений и текущая пропускная способность переправы остаются неуточнёнными.

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