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Опалення

Чонгарський міст до окупованого Криму наполовину зруйновано - OSINT-аналіз

Київ • УНН

 • 9496 перегляди

Супутникові знімки підтверджують обвалення прольоту Чонгарського мосту. Рух здійснюють тимчасовою переправою, що ускладнює логістику рф.

Чонгарський міст до окупованого Криму наполовину зруйновано - OSINT-аналіз

Чонгарський автомобільний міст, який з'єднує окупований Крим із захопленою частиною Херсонської області, зазнав значних пошкоджень. Супутникові знімки свідчать про обвалення щонайменше одного прольоту, а водії повідомляють про обмеження руху та використання тимчасової переправи. Про це повідомляє OSINT-проєкт Dnipro Osint, пише УНН.

Деталі

За даними аналітиків, станом на 26 вересня на мосту та розташованій поруч переправі зафіксували щонайменше три великі пошкодження дорожнього полотна. Це суттєво ускладнило пересування транспорту, зокрема військової логістики російських окупаційних військ.

На супутникових знімках від 30 вересня, як стверджують дослідники, вже помітно обвалення одного з прольотів мосту. Водночас у чатах водіїв, які подорожують до окупованого Криму, повідомляють про руйнування двох прольотів. Через це автомобілі скеровують тимчасовою переправою з реверсивним рухом або альтернативними маршрутами.

Проблеми з логістикою та атаки безпілотників

Окрім пошкоджень мосту, водії скаржаться на складну ситуацію з пальним на маршрутах до Криму. За їхніми словами, більшість автозаправних станцій не працюють, а на доступних АЗС дизельне пальне коштує 130–140 рублів за літр, бензин – 160–200 рублів.

Також повідомляється про регулярні атаки безпілотників на вантажний транспорт. Один із водіїв розповів, що 4 жовтня став свідком ураження двох фур, а інший заявив, що бачив шість згорілих вантажівок. Незалежного підтвердження цих свідчень наразі немає.

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Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження трьох залізничних мостів на тимчасово окупованих територіях, зокрема переправи через Сиваш у районі Чонгара. Також українські військові заявляли про удар по понтонному мосту в цьому районі.

Чонгарський міст є одним із важливих транспортних переходів між окупованим Кримом та материковою частиною України. Його пошкодження може ускладнити постачання російських військ на південному напрямку. Водночас точний масштаб руйнувань і поточна пропускна здатність переправи залишаються неуточненими.

Чому порівняння ударів по мостах у Києві та Кримському мосту є хибним: роз'яснення ЦПД07.10.26, 07:15 • 6372 перегляди

Степан Гафтко

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