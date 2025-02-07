Членство Украины в ЕС не является предметом переговоров - Стефанишина о "мирном плане" Трампа

Членство Украины в Европейском Союзе не является предметом переговоров. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина журналистам, передает УНН.

Стефанишина прокомментировала информацию от американских СМИ о якобы "мирном плане" Трампа, в котором есть пункт о вступлении Украины в ЕС. Якобы Украина отказывается от вступления в НАТО, а Украине в свою очередь до 2030 года позволяют вступить в ЕС.

"Я думаю, что надо исходить из сильных позиций не зависимо от того, есть ли членство Украины в ЕС в каких-то мирных планах, или нет. Членство Украины в ЕС состоится. Поэтому - это не является предметом дискуссии, или предметом переговоров", - сказала Стефанишина.

Она напомнила, что Президент говорил, что на саммите НАТО в Вашингтоне все союзники, включая США, Венгрию и другие страны-члены НАТО подтвердили, что членство Украины в Альянсе необратимо.

"Я не являюсь участником переговоров, я не знаю о существовании каких-то документов, или планов, но точно знаю, что в моей должности есть слова европейская и евроатлантическая интеграция, эти обязательства есть в Конституции. Я уверена, что Президент, парламент и правительство отстаивают их в лучших интересах украинцев", - отметила Стефанишина.

Дополнение

Специальный представитель Трампа по Украине и россии Кит Келлог не будет представлять "мирный план" во время Мюнхенской конференции.

Bloomberg сообщал, что администрация Дональда Трампа готовится представить союзникам план прекращения войны россии против Украины, который предусматривает замораживание конфликта. Документ якобы предлагает оставить оккупированные территории в неопределенном статусе, предоставляя Украине гарантии безопасности, чтобы не допустить нового нападения москвы.