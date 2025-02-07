Членство України в ЄС не є предметом переговорів - Стефанішина про "мирний план" Трампа

Членство України в Європейському Союзі не є предметом переговорів. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина журналістам, передає УНН.

Стефанішина прокоментувала інформацію від американських ЗМІ про нібито "мирний план" Трампа, в якому є пункт про вступ України в ЄС. Нібито Україна відмовляється від вступу до НАТО, а Україні в свою чергу до 2030 року дозволяють вступити в ЄС.

"Я думаю, що треба виходити з сильних позицій не залежно від того, чи є членство України в ЄС в якихось мирних планах, чи немає. Членство України в ЄС відбудеться. Тому – це не є предметом дискусії, або предметом переговорів", - сказала Стефанішина.

Вона нагадала, що Президент говорив, що на саміті НАТО у Вашингтоні всі союзники, включно з США, Угорщиною та іншими країнами-членами НАТО підтвердили, що членство України в Альянсі незворотнє.

"Я не є учасником переговорів, я не знаю про існування якихось документів, або планів, але точно знаю, що в моїй посаді є слова європейська та євроатлантична інтеграція, ці зобов’язання є в Конституції. Я впевнена, що Президент, парламент та уряд відстоюють їх в найкращих інтересах українців", - зазначила Стефанішина.

Доповнення

Спеціальний представник Трампа щодо України та росії Кіт Келлог не представлятиме "мирний план" під час Мюнхенської конференції.

Bloomberg повідомляв, що адміністрація Дональда Трампа готується представити союзникам план припинення війни росії проти України, який передбачає заморожування конфлікту. Документ нібито пропонує залишити окуповані території у невизначеному статусі, надаючи Україні гарантії безпеки, щоб не допустити нового нападу москви.