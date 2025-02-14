«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

В Украине активно используются средства Национального кэшбека и Зимней еПоддержки, и все больше людей выбирает поддержать отечественную литературу. По этому случаю, Министерство экономики Украины вместе с сетью КнигарняЕ подготовили подборку книг, которые можно купить за средства госпрограммы.

Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали

Объявляем День всех влюбленных в украинскую книгу. Украинцы активно тратят средства Национального кэшбека и Зимней еПоддержки на украинскую литературу. Поэтому мы вместе с сетью КнигарняЕ решили порекомендовать вам украинские произведения - говорится в сообщении.

Так никто не любил От Шевченко до Любки - эта антология объединяет лучшие украинские стихи о любви. Нежность и страсть, радость и боль, болезненная просветленность и светлые надежды - в каждой строке отражаются глубокие чувства. Любовь, как компас, всегда возвращает нас к настоящему.

"Первые" Мария Олекса

Светлая и ностальгическая история о лете, которое хотело длиться вечно. "Первые" - это первая любовь, первые потери, первые шаги во взрослость. Летний лагерь, письма, старый Киев и двое юных людей, которые встретились слишком рано, чтобы понять, кем станут друг для друга.

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30 стихов о любви и железной дороге" Сергей Жадан „30 стихов о любви и железной дороге" - - это путешествие сквозь время и пространство, где вокзалы становятся местами встреч и разлук, а стук колес отражает ритм сердец.

Здесь сновидения смешиваются с реальностью, военные отправляются на фронт и возвращаются домой, а пассажиры считают загородные здания под тихий гудок поезда. Поэтический сборник для тех, кто едет, ждет, вспоминает. И для тех, кто любит.

"Когда расцветает папоротник" Сергей Деркач

Встреча с загадочной Свитавой открывает для Мишки двери в другой мир - полный магии, опасностей и тайн. Но вместе с этим парень навлекает на себя Смерть. Чтобы спасти его, Свитава готова идти даже к самому Демиургу.

Впереди - трудный путь, полный испытаний и борьбы с собственными страхами.

Смогут ли они победить тьму? Хватит ли им силы, чтобы выбрать Жизнь?

"Если бы города умели говорить" Татьяна Бондарчук

Большая история любви, выбора и последствий, переплетающая три страны и судьбы трех людей. Она - киевская умница, которая влюбилась в Японию. Он - бельгиец, который ищет себя вдали от дома. А где-то там, в Украине, есть тот, кто не готов отпустить...

Семейная сага, которая охватывает десятилетия, трогает и заставляет задуматься: что важнее - чувства или долг?

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"Несезон" Таис Золотковская

Атмосферный роман-медитация о побеге, поиске себя и встрече, которая меняет все. Она оставляет будущее позади. Он пытается убежать от прошлого. Двое незнакомцев направляются к острову, затерянному в дождях несезона, даже не догадываясь, что именно там их ждет ответ.

"Апельсин в луже" Людмила Баран

Яркая романтическая история о втором шансе на мечту. Она - звезда соцсетей. жизнь которой выглядит идеальной. Он - парень с апельсиновой плантации, который напоминает ей, что настоящая жизнь - не в фильтрах. Встреча в солнечной Испании меняет все, но путь к мечте пролегает через дождливый Львов. Потому что даже самое большое дерево начинается с малого зернышка.

"Потому, что ты есть" Дара Корней

Роман о силе женщины, которую жизнь испытывает на прочность. Оксана - яркая, независимая, острая на слово. Когда-то она легко отшивала ухажеров, но от одного избавиться не удалось. Ее брак напоминает сказку о Золушке, но за фасадом счастья - изнурительное противостояние со свекровью и собственными сомнениями. Был ли этот выбор правильным?

"Добрые новости из Аральского моря" Ирена Карпа

Роман Ирэны Карпы - это фэшн, интриги, дотиры женщины с украинскими корнями. каждая из которых имеет свою правду, свои страхи и свои тайны. Их судьбы переплетаются, заставляя принимать непростые решения. Здесь нет идеальных героинь - только настоящие, с собственными недостатками и страстями. И, конечно, много Парижа, который становится не только фоном, но и полноценным героем этой истории.

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