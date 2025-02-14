«Читай, люби и поддерживай украинское": подборка книг от Минэкономики и КнигарняЕ ко Дню влюбленных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 6772 просмотра

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Министерство экономики совместно с КнигарняЕ подготовили список украинских книг, которые можно приобрести за средства Национального кэшбэка и еПоддержки. В подборку вошли 9 романтических произведений современных украинских авторов.

В Украине активно используются средства Национального кэшбека и Зимней еПоддержки, и все больше людей выбирает поддержать отечественную литературу. По этому случаю, Министерство экономики Украины вместе с сетью КнигарняЕ подготовили подборку книг, которые можно купить за средства госпрограммы.

Об этом сообщает Минэкономики, пишет УНН.

Детали 

Объявляем День всех влюбленных в украинскую книгу. Украинцы активно тратят средства Национального кэшбека и Зимней еПоддержки на украинскую литературу. Поэтому мы вместе с сетью КнигарняЕ решили порекомендовать вам украинские произведения

- говорится в сообщении.

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Здесь сновидения смешиваются с реальностью, военные отправляются на фронт и возвращаются домой, а пассажиры считают загородные здания под тихий гудок поезда. Поэтический сборник для тех, кто едет, ждет, вспоминает. И для тех, кто любит.

"Когда расцветает папоротник" Сергей Деркач

Встреча с загадочной Свитавой открывает для Мишки двери в другой мир - полный магии, опасностей и тайн. Но вместе с этим парень навлекает на себя Смерть. Чтобы спасти его, Свитава готова идти даже к самому Демиургу.

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"Потому, что ты есть" Дара Корней   

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"Добрые новости из Аральского моря" Ирена Карпа

Роман Ирэны Карпы - это фэшн, интриги, дотиры женщины с украинскими корнями. каждая из которых имеет свою правду, свои страхи и свои тайны. Их судьбы переплетаются, заставляя принимать непростые решения. Здесь нет идеальных героинь - только настоящие, с собственными недостатками и страстями. И, конечно, много Парижа, который становится не только фоном, но и полноценным героем этой истории.

На что чаще всего тратят "зимнюю тысячу" - новые данные04.02.25, 14:17 • 51794 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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