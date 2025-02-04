На что чаще всего тратят "зимнюю тысячу" - новые данные

Почти 12 млн граждан уже получили так называемую "зимнюю тысячу", большинство тратит их на коммуналку, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, пишет УНН.

Сейчас более 13 млн граждан подали заявки на получение средств. Из них почти 12 млн получили свои выплаты. Больше всего украинцы тратят средства "Зимней еПоддержки" на оплату коммунальных услуг - 56%. Также эту помощь люди направляют на покупку лекарств, книг и донаты на ВСУ - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что участие в различных государственных программах, таких как "Национальный кэшбек" и "Зимняя еПоддержка", не сказывается на расчете совокупного дохода семьи при назначении субсидий. По его словам, почти 3 млн семей получают помощь от государства на оплату коммунальных услуг - субсидии и жилищные льготы.

При этом "тарифы на газ, тепло и свет остаются без изменений до конца отопительного сезона", указал Шмыгаль.

Справочно

"Зимняя еПоддержка" является одной из программ комплексной правительственной политики "Зимняя поддержка", по ней каждый украинец может получить тысячу гривен, выплата доступна в том числе на детей.