На що найчастіше витрачають "зимову тисячу" - нові дані

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12 млн громадян вже отримали кошти за програмою "Зимова єПідтримка", більшість витрачає їх на комуналку. Додатково 3 млн родин отримують субсидії, а 250 тис. прифронтових домогосподарств - кошти на паливо.

Майже 12 млн громадян вже отримали так звану "зимову тисячу", більшість витрачає їх на комуналку, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, пише УНН.  

Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати. Найбільше українці витрачають кошти "Зимової єПідтримки" на оплату комунальних послуг - 56%. Також цю допомогу люди спрямовують на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ.

- сказав Шмигаль.

При цьому він наголосив, що участь у різних державних програмах, таких як "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка", не позначається на обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидій. З його слів, майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг - субсидії та житлові пільги.

При цьому "тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону", вказав Шмигаль. 

Довідково

"Зимова єПідтримка" є однією з програм комплексної урядової політики "Зимова підтримка", за нею кожен українець може отримати тисячу гривень, виплата доступна зокрема на дітей.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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