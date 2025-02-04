На що найчастіше витрачають "зимову тисячу" - нові дані

Майже 12 млн громадян вже отримали так звану "зимову тисячу", більшість витрачає їх на комуналку, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, пише УНН.

Наразі понад 13 млн громадян подали заявки на отримання коштів. З них майже 12 млн отримали свої виплати. Найбільше українці витрачають кошти "Зимової єПідтримки" на оплату комунальних послуг - 56%. Також цю допомогу люди спрямовують на купівлю ліків, книг та донати на ЗСУ. - сказав Шмигаль.

При цьому він наголосив, що участь у різних державних програмах, таких як "Національний кешбек" та "Зимова єПідтримка", не позначається на обрахунку сукупного доходу родини під час призначення субсидій. З його слів, майже 3 млн родин отримують допомогу від держави на оплату комунальних послуг - субсидії та житлові пільги.

При цьому "тарифи на газ, тепло і світло залишаються без змін до кінця опалювального сезону", вказав Шмигаль.

Довідково

"Зимова єПідтримка" є однією з програм комплексної урядової політики "Зимова підтримка", за нею кожен українець може отримати тисячу гривень, виплата доступна зокрема на дітей.