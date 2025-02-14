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Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 128398 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 187169 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 150804 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 141080 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118750 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108524 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 146639 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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"Читай, люби і підтримуй українське": добірка книг від Мінекономіки та КнигарняЄ до Дня закоханих

"Читай, люби і підтримуй українське": добірка книг від Мінекономіки та КнигарняЄ до Дня закоханих

Київ • УНН

 • 155427 перегляди

Міністерство економіки спільно з КнигарняЄ підготували список українських книг, які можна придбати за кошти Національного кешбеку та єПідтримки. До добірки увійшли 9 романтичних творів сучасних українських авторів.

В Україні активно використовуються кошти Національного кешбеку та Зимової єПідтримки, і все більше людей обирає підтримати вітчизняну літературу. З цієї нагоди, Міністерство економіки України разом із мережею КнигарняЄ підготували добірку книг, які можна купити за кошти держпрограми.

Про це повідомляє Мінекономіки, пише УНН.

Деталі 

Оголошуємо День всіх закоханих в українську книжку. Українці активно витрачають кошти Національного кешбеку та Зимової єПідтримки на українську літературу. Тому ми разом з мережею КнигарняЄ вирішили порекомендувати вам українські твори

- йдеться у повідомленні.

Так ніхто не кохав Від Шевченка до Любки - ця антологія обʼєднує найкращі українські вірші про кохання. Ніжність і пристрасть, радість і біль, зболена просвітленість і світлі надії - у кожному рядку відлунюють найглибші почуття. Любов, як компас, що завжди повертає нас до справжнього.

"Перші" Марія Олекса

Світла й ностальгійна історія про літо, що хотіло тривати вічно. "Перші" - це перше кохання, перші втрати, перші кроки у дорослість. Літній табір, листи, старий Київ і двоє юних людей, які зустрілися надто рано, щоб зрозуміти, ким стануть одне для одного.

Астролог розкрила ідеальні подарунки на День святого Валентина для всіх знаків07.02.25, 09:42 • 141078 переглядiв

30 віршів про любов і залізницю" Сергій Жадан "30 віршів про любов і залізницю"- - це подорож крізь час і простір, де вокзали стають місцями зустрічей і розлук, а стукіт коліс відбиває ритм сердець.

Тут сновидіння змішуються з реальністю, військові вирушають на фронт і повертаються додому, а пасажири рахують заміські будівлі під тихий гудок поїзда. Поетична збірка для тих, хто їде, чекає, згадує. І для тих, хто любить.

"Коли розквітає папороть" Сергій Деркач

Зустріч із загадковою Світавою відкриває для Мишка двері в інший світ - сповнений магії, небезпек і таємниць. Але разом із цим хлопець накликає на себе Смерть. Щоб урятувати його, Світава готова йти навіть до самого Деміурга.

Попереду - важкий шлях, сповнений випробувань і боротьби з власними страхами.

Чи зможуть вони перемогти темряву? Чи вистачить їм сили, аби обрати Життя?

"Якби міста вміли говорити" Тетяна Бондарчук

Велика історія кохання, вибору та наслідків, що переплітає три країни та долі трьох людей. Вона — київська розумниця, що закохалася в Японію. Він - бельгієць, який шукає себе далеко від дому. А десь там, в Україні, є той, хто не готовий відпустити...

Родинна сага, яка охоплює десятиліття, зворушує та змушує замислитися: що важливіше - почуття чи обов'язок?

XIII Книжковий Арсенал у Києві: коли розпочнеться та що готують організатори05.02.25, 15:24 • 43097 переглядiв

"Несезон" Таіс Золотковська

  Атмосферний роман-медитація про втечу, пошук себе та зустріч, що змінює все. Вона залишає майбутнє позаду. Він намагається втекти від минулого. Двоє незнайомців прямують до острова, загубленого в дощах несезону, навіть не здогадуючись, що саме там на них чекає відповідь.

"Апельсин у калюжі" Людмила Баран

Яскрава романтична історія про другий шанс на мрію. Вона — зірка соцмереж. життя якої виглядає ідеальним. Він - хлопець з апельсинової плантації, який нагадує їй, що справжне життя - не в фільтрах. Зустріч у сонячній Іспанії змінює все, але шлях до мрії пролягає через дощовитий Львів. Бо навіть найбільше дерево починається з малого зернятка.

"Тому, що ти є" Дара Корній   

Роман про силу жінки, яку життя випробовує на міцність. Оксана - яскрава, незалежна, гостра на слово. Колись вона легко відшивала залицяльників, але одного позбутися не вдалося. Її шлюб нагадує казку про Попелюшку, але за фасадом щастя - виснажливе протистояння зі свекрухою та власними сумнівами. Чи був цей вибір правильним?

"Добрі новини з Аральського моря" Ірена Карпа

Роман Ірени Карпи - це фешн, інтриги, дотири жінки з украінським корінням. кожна з яких має,свою правду, свої страхи та свої таємниці. Іхні долі переплітаються, змушуючи приймати непрості рішення. Тут немає ідеальних героїнь - лише справжні, з власними недоліками й пристрастями. І, звісно, багато Парижа, що стає не лише тлом, а й повноцінним героєм цієї історії.

На що найчастіше витрачають "зимову тисячу" - нові дані04.02.25, 14:17 • 51981 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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