Число жертв пожара в торговом центре в Пакистане возросло до 55

Пожар, охвативший торговый центр в крупнейшем городе Пакистана — Карачи, унес жизни по меньшей мере 55 человек, сообщили официальные лица в четверг. Власти провинции Синд объявили о независимом расследовании трагедии и пообещали принять меры в случае выявления халатности. Об этом сообщает Arab News, пишет УНН.

Детали

Пламя вспыхнуло поздно вечером в субботу в трехэтажном коммерческом здании Gul Plaza в тесном районе Саддар в Карачи и продолжалось более 24 часов, прежде чем его удалось локализовать. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести, спасательные команды продолжают обыскивать завалы.

Министр информации Синда Шарджил Инам Мемон заявил во время телеэфира, что главный министр Мурад Али Шах создал комитет для расследования инцидента, подчеркнув, что власти не будут делать предположений относительно причин пожара до завершения расследования.

Для расследования главный министр создал комитет, который уполномочен провести беспристрастное и независимое расследование. Какой бы отчет ни был опубликован после расследования, правительство будет принимать соответствующие меры. Если будет выявлена халатность, правительство обязательно привлечет виновных к ответственности - сказал он.

Мемон добавил, что комитет будет изучать все аспекты инцидента, включая причины пожара и организацию спасательных работ.

"Каждый аспект тщательно исследуется, чтобы выяснить, что произошло и почему", — сказал он.

По данным AFP, по состоянию на сегодня с места пожара извлечено 55 тел, сообщил заместитель комиссара южного округа Карачи Джавед Наби Хосо. Более 50 семей уже предоставили образцы ДНК, чтобы помочь идентифицировать сильно обгоревшие останки.

Муниципальные службы Карачи усилили работы по уборке завалов со строгим соблюдением правил безопасности, перемещая обломки на специально отведенную площадку в районе Мева Шах.

Власти привели все соответствующие службы в режим повышенной готовности, поскольку в ближайшие дни прогнозируют дожди, что может повысить риски на неустойчивом здании.

Мемон также сообщил, что провинциальное правительство решило выплатить 10 миллионов рупий (приблизительно $35 720) каждой семье погибших в пожаре, отметив, что многие жертвы были кормильцами семей.

Правительство вышло за пределы обычной практики и заявило, что семьи тех, кто потерял свои дорогие жизни, получат по 10 миллионов рупий - сказал он.

Как отмечает издание, смертельные пожары являются повторяющейся проблемой в Карачи - городе с населением более 20 миллионов человек, где рынки и фабрики часто страдают от неисправной проводки, перенаселения, незаконного строительства и слабого контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. Хотя такие инциденты случаются часто, пожар таких масштабов является редкостью.

