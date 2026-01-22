$43.180.08
Кількість жертв пожежі в торговому центрі у Пакистані зросла до 55

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Кількість загиблих внаслідок пожежі у торговому центрі в Карачі, Пакистан, зросла до 55 осіб. Влада провінції Синд розпочала розслідування трагедії та обіцяє притягнути винних до відповідальності.

Кількість жертв пожежі в торговому центрі у Пакистані зросла до 55

Пожежа, що охопила торговий центр у найбільшому місті Пакистану — Карачі, забрала життя щонайменше 55 людей, повідомили офіційні особи у четвер. Влада провінції Синд оголосила про незалежне розслідування трагедії та пообіцяла вжити заходів у разі виявлення недбалості. Про це повідомляє Arab News, пише УНН.

Деталі

Полум’я спалахнуло пізно ввечері в суботу у трьохповерховій комерційній будівлі Gul Plaza у тісному районі Саддар у Карачі і тривало більше 24 годин, перш ніж його вдалося локалізувати. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти, рятувальні команди продовжують обшукувати завали.

Міністр інформації Синду Шарджил Інам Мемон заявив під час телеефіру, що головний міністр Мурад Алі Шах створив комітет для розслідування інциденту, підкресливши, що влада не буде робити припущень щодо причин пожежі до завершення розслідування.

Для розслідування головний міністр створив комітет, який уповноважений провести неупереджене та незалежне розслідування. Який би звіт не був опублікований після розслідування, уряд вживатиме відповідних заходів. Якщо буде виявлено недбалість, уряд обов’язково притягне винних до відповідальності

- сказав він.

Мемон додав, що комітет вивчатиме всі аспекти інциденту, включно з причинами пожежі та організацією рятувальних робіт.

"Кожен аспект ретельно досліджується, щоб з’ясувати, що сталося і чому", — сказав він.

Масштабна пожежа в торговому центрі Карачі: десятки зниклих безвісти та 21 загиблий19.01.26, 22:59 • 5069 переглядiв

За даними AFP, станом на сьогодні з місця пожежі вилучено 55 тіл, повідомив заступник комісара південного округу Карачі Джавед Набі Хосо. Понад 50 сімей вже надали зразки ДНК, щоб допомогти ідентифікувати сильно обгорілі рештки.

Муніципальні служби Карачі посилили роботи з прибирання завалів із суворим дотриманням правил безпеки, переміщуючи уламки на спеціально відведений майданчик у районі Мева Шах.

Влада поставила всі відповідні служби в режим підвищеної готовності, оскільки у найближчі дні прогнозують дощі, що може підвищити ризики на нестійкій будівлі.

Мемон також повідомив, що провінційний уряд вирішив виплатити 10 мільйонів рупій (приблизно $35 720) кожній родині загиблих у пожежі, зазначивши, що багато жертв були годувальниками сімей.

Уряд вийшов за межі звичайної практики і заявив, що родини тих, хто втратив свої дорогі життя, отримають по 10 мільйонів рупі

- сказав він.

Як зазначає видання смертельні пожежі є повторюваною проблемою в Карачі - місті з населенням понад 20 мільйонів людей, де ринки та фабрики часто страждають від несправної проводки, перенаселення, незаконного будівництва та слабкого контролю за дотриманням правил пожежної безпеки. Хоча такі інциденти трапляються часто, пожежа таких масштабів є рідкістю.

Криваві вихідні в Пакистані: у двох масштабних ДТП загинуло щонайменше 24 особи18.01.26, 02:55 • 4395 переглядiв

Ольга Розгон

