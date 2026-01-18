Криваві вихідні в Пакистані: у двох масштабних ДТП загинуло щонайменше 24 особи

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 13972 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 24246 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 21854 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 33327 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 43341 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37126 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54098 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28943 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44399 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36331 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17 січня, 15:40 • 5526 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла17 січня, 16:25 • 9366 перегляди
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф 17 січня, 16:36 • 6184 перегляди
Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії 17 січня, 17:03 • 4596 перегляди
Сибіга закликав МАГАТЕ та світ змусити росію відмовитися від планів атакувати АЕС17 січня, 17:44 • 4300 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 22473 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54098 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 30897 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 62548 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 92617 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Харків
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 20153 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 17993 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 16252 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15777 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 27347 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Spotify

Криваві вихідні в Пакистані: у двох масштабних ДТП загинуло щонайменше 24 особи

Київ • УНН

 • 158 перегляди

17 січня в Пакистані дві великі ДТП забрали життя щонайменше 24 людей та поранили 45. Причини – туман, перевищення швидкості та погані дороги.

Криваві вихідні в Пакистані: у двох масштабних ДТП загинуло щонайменше 24 особи

17 січня Пакистан сколихнули дві великі дорожньо–транспортні пригоди, що сталися в різних частинах країни з різницею у кілька годин. За офіційними даними, внаслідок аварій загинуло щонайменше 24 людини, ще 45 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Перша катастрофа сталася в місті Саргода на сході країни. Вантажівка, яка всупереч правилам безпеки перевозила велику групу пасажирів разом із вантажем, з’їхала з дороги та впала в канал. Головною причиною інциденту називають надзвичайно густий туман, що обмежив видимість до мінімуму.

  • Загиблі: 14 осіб.
    • Поранені: 9 осіб.

      Аварія на прибережному шосе в Белуджистані

      Через кілька годин інша смертельна ДТП зафіксована на південному заході країни. Пасажирський автобус, що прямував із Карачі до міста Дживані, перекинувся на великій швидкості на прибережному шосе Макран.

      Колапс у Токіо: пожежа на коліях зупинила залізничне сполучення в годину пік16.01.26, 06:21 • 3706 переглядiв

      За словами високопоставленого офіцера поліції Аслама Бангулзая, автобус не вписався в поворот через перевищення швидкісного режиму.

      • Загиблі: 10 осіб.
        • Поранені: 36 осіб.

          Причини системних аварій у регіоні

          Фахівці зазначають, що подібні інциденти є частим явищем для Пакистану. Основними факторами, що призводять до масової загибелі на дорогах, залишаються:

          • низька якість дорожнього покриття на міжрегіональних трасах;
            • технічна несправність транспортних засобів;
              • ігнорування водіями правил дорожнього руху та швидкісних обмежень.

                Рятувальні служби продовжують роботу на місцях аварій, а медики борються за життя постраждалих, багато з яких перебувають у критичному стані. 

                Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалих17.01.26, 12:51 • 8518 переглядiв

                Степан Гафтко

                Новини Світу
                Дорожньо-транспортна пригода
                Ассошіейтед Прес
                Пакистан