Криваві вихідні в Пакистані: у двох масштабних ДТП загинуло щонайменше 24 особи
Київ • УНН
17 січня в Пакистані дві великі ДТП забрали життя щонайменше 24 людей та поранили 45. Причини – туман, перевищення швидкості та погані дороги.
17 січня Пакистан сколихнули дві великі дорожньо–транспортні пригоди, що сталися в різних частинах країни з різницею у кілька годин. За офіційними даними, внаслідок аварій загинуло щонайменше 24 людини, ще 45 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Перша катастрофа сталася в місті Саргода на сході країни. Вантажівка, яка всупереч правилам безпеки перевозила велику групу пасажирів разом із вантажем, з’їхала з дороги та впала в канал. Головною причиною інциденту називають надзвичайно густий туман, що обмежив видимість до мінімуму.
- Загиблі: 14 осіб.
- Поранені: 9 осіб.
Аварія на прибережному шосе в Белуджистані
Через кілька годин інша смертельна ДТП зафіксована на південному заході країни. Пасажирський автобус, що прямував із Карачі до міста Дживані, перекинувся на великій швидкості на прибережному шосе Макран.
Колапс у Токіо: пожежа на коліях зупинила залізничне сполучення в годину пік16.01.26, 06:21 • 3706 переглядiв
За словами високопоставленого офіцера поліції Аслама Бангулзая, автобус не вписався в поворот через перевищення швидкісного режиму.
- Загиблі: 10 осіб.
- Поранені: 36 осіб.
Причини системних аварій у регіоні
Фахівці зазначають, що подібні інциденти є частим явищем для Пакистану. Основними факторами, що призводять до масової загибелі на дорогах, залишаються:
- низька якість дорожнього покриття на міжрегіональних трасах;
- технічна несправність транспортних засобів;
- ігнорування водіями правил дорожнього руху та швидкісних обмежень.
Рятувальні служби продовжують роботу на місцях аварій, а медики борються за життя постраждалих, багато з яких перебувають у критичному стані.
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалих17.01.26, 12:51 • 8518 переглядiв