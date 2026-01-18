Кровавые выходные в Пакистане: в двух масштабных ДТП погибли по меньшей мере 24 человека

$43.180.08
17 января, 12:49 • 13916 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 24055 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 21724 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 33183 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 43229 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37030 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53961 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28917 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44369 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36318 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 5342 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 9162 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 5994 просмотра
Трамп ввел пошлины на ряд европейских стран из-за их позиции по Гренландии17 января, 17:03 • 4440 просмотра
Сибига призвал МАГАТЭ и мир заставить россию отказаться от планов атаковать АЭС17 января, 17:44 • 4138 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 22398 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53961 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30840 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62503 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92574 просмотра
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Хавьер Милей
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Египет
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20123 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17962 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16217 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15747 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27319 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка

Кровавые выходные в Пакистане: в двух масштабных ДТП погибли по меньшей мере 24 человека

Киев • УНН

 • 0 просмотра

17 января в Пакистане два крупных ДТП унесли жизни по меньшей мере 24 человек и ранили 45. Причины – туман, превышение скорости и плохие дороги.

Кровавые выходные в Пакистане: в двух масштабных ДТП погибли по меньшей мере 24 человека

17 января Пакистан потрясли два крупных дорожно-транспортных происшествия, произошедшие в разных частях страны с разницей в несколько часов. По официальным данным, в результате аварий погибли по меньшей мере 24 человека, еще 45 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Первая катастрофа произошла в городе Саргода на востоке страны. Грузовик, который вопреки правилам безопасности перевозил большую группу пассажиров вместе с грузом, съехал с дороги и упал в канал. Главной причиной инцидента называют чрезвычайно густой туман, ограничивший видимость до минимума.

  • Погибшие: 14 человек.
    • Раненые: 9 человек.

      Авария на прибрежном шоссе в Белуджистане

      Через несколько часов другое смертельное ДТП зафиксировано на юго-западе страны. Пассажирский автобус, следовавший из Карачи в город Дживани, перевернулся на большой скорости на прибрежном шоссе Макран.

      Коллапс в Токио: пожар на путях остановил железнодорожное сообщение в час пик16.01.26, 06:21 • 3706 просмотров

      По словам высокопоставленного офицера полиции Аслама Бангулзая, автобус не вписался в поворот из-за превышения скоростного режима.

      • Погибшие: 10 человек.
        • Раненые: 36 человек.

          Причины системных аварий в регионе

          Специалисты отмечают, что подобные инциденты являются частым явлением для Пакистана. Основными факторами, приводящими к массовой гибели на дорогах, остаются:

          • низкое качество дорожного покрытия на межрегиональных трассах;
            • техническая неисправность транспортных средств;
              • игнорирование водителями правил дорожного движения и скоростных ограничений.

                Спасательные службы продолжают работу на местах аварий, а медики борются за жизнь пострадавших, многие из которых находятся в критическом состоянии. 

                Международный автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на трассе к границе: 9 пострадавших17.01.26, 12:51 • 8510 просмотров

                Степан Гафтко

                Новости Мира
                Дорожно-транспортное происшествие
                Ассошиэйтед Пресс
                Пакистан