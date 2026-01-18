Кровавые выходные в Пакистане: в двух масштабных ДТП погибли по меньшей мере 24 человека
Киев • УНН
17 января в Пакистане два крупных ДТП унесли жизни по меньшей мере 24 человек и ранили 45. Причины – туман, превышение скорости и плохие дороги.
17 января Пакистан потрясли два крупных дорожно-транспортных происшествия, произошедшие в разных частях страны с разницей в несколько часов. По официальным данным, в результате аварий погибли по меньшей мере 24 человека, еще 45 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Первая катастрофа произошла в городе Саргода на востоке страны. Грузовик, который вопреки правилам безопасности перевозил большую группу пассажиров вместе с грузом, съехал с дороги и упал в канал. Главной причиной инцидента называют чрезвычайно густой туман, ограничивший видимость до минимума.
- Погибшие: 14 человек.
- Раненые: 9 человек.
Авария на прибрежном шоссе в Белуджистане
Через несколько часов другое смертельное ДТП зафиксировано на юго-западе страны. Пассажирский автобус, следовавший из Карачи в город Дживани, перевернулся на большой скорости на прибрежном шоссе Макран.
Коллапс в Токио: пожар на путях остановил железнодорожное сообщение в час пик16.01.26, 06:21 • 3706 просмотров
По словам высокопоставленного офицера полиции Аслама Бангулзая, автобус не вписался в поворот из-за превышения скоростного режима.
- Погибшие: 10 человек.
- Раненые: 36 человек.
Причины системных аварий в регионе
Специалисты отмечают, что подобные инциденты являются частым явлением для Пакистана. Основными факторами, приводящими к массовой гибели на дорогах, остаются:
- низкое качество дорожного покрытия на межрегиональных трассах;
- техническая неисправность транспортных средств;
- игнорирование водителями правил дорожного движения и скоростных ограничений.
Спасательные службы продолжают работу на местах аварий, а медики борются за жизнь пострадавших, многие из которых находятся в критическом состоянии.
Международный автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на трассе к границе: 9 пострадавших17.01.26, 12:51 • 8510 просмотров