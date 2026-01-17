Международный автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на трассе к границе: 9 пострадавших
Киев • УНН
На Львовщине рейсовый автобус Setra Вена-Киев с 25 пассажирами съехал с дороги, наехав на отбойник и дерево. Девять пассажиров обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы.
Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попал автобус с 25 людьми, который выполнял международный рейс "Вена-Киев", полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло сегодня, 17 января, около 8 часов на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Любинцы Стрыйского района.
Как предварительно установили правоохранители, "рейсовый автобус Setra сообщением "Вена-Киев", которым управлял 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части дороги, наехал на металлический отбойник и далее - на дерево".
На момент аварии в салоне автобуса, как указано, находились 25 пассажиров.
"По предварительным данным, девять пассажиров автобуса в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них доставлены в больницу - сейчас медики уточняют их диагнозы", - сообщили в полиции.
Других пассажиров полицейские, как отмечается, доставили в пункт несокрушимости в местном управлении полиции, где с ними работают полицейские психологи. Там люди могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.
На месте аварии работают правоохранители, в частности следователи - устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.
Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27207 просмотров