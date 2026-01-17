Международный автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на трассе к границе: 9 пострадавших

$43.180.08
50.320.20
ukenru
09:19 • 3380 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 14319 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 26081 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 26301 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 35313 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 25432 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 40219 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 34433 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 28851 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 26565 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 8350 просмотра
Цены на золото падают на фоне фиксации прибыли и деэскалации в Иране17 января, 04:30 • 10556 просмотра
Мариуполь погрузился во тьму: удар по подстанции вызвал массовый блэкаут06:41 • 8470 просмотра
Маск требует от OpenAI и Microsoft до 134 миллиардов долларов компенсации06:59 • 6258 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 4830 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой08:55 • 4650 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 35313 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 21632 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 53231 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 84042 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Село
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo07:26 • 4900 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 8424 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 10997 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 11063 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 22817 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Международный автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на трассе к границе: 9 пострадавших

Киев • УНН

 • 290 просмотра

На Львовщине рейсовый автобус Setra Вена-Киев с 25 пассажирами съехал с дороги, наехав на отбойник и дерево. Девять пассажиров обратились за медицинской помощью, семеро госпитализированы.

Международный автобус с 25 пассажирами попал в ДТП на трассе к границе: 9 пострадавших

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попал автобус с 25 людьми, который выполнял международный рейс "Вена-Киев", полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло сегодня, 17 января, около 8 часов на автодороге "Киев-Чоп" в пределах села Любинцы Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, "рейсовый автобус Setra сообщением "Вена-Киев", которым управлял 59-летний водитель, выехал за пределы проезжей части дороги, наехал на металлический отбойник и далее - на дерево".

На момент аварии в салоне автобуса, как указано, находились 25 пассажиров.

"По предварительным данным, девять пассажиров автобуса в возрасте от 19 до 69 лет обратились за медицинской помощью, семеро из них доставлены в больницу - сейчас медики уточняют их диагнозы", - сообщили в полиции.

Других пассажиров полицейские, как отмечается, доставили в пункт несокрушимости в местном управлении полиции, где с ними работают полицейские психологи. Там люди могут согреться, выпить горячих напитков, перекусить и дождаться прибытия другого автобуса.

На месте аварии работают правоохранители, в частности следователи - устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Число ДТП с пострадавшими увеличилось на 11%: топ автодорог, где происходит больше всего аварий04.10.24, 09:28 • 27207 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧППогода и окружающая среда
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Львовская область
Австрия
Киев