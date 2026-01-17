$43.180.08
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 14298 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 26056 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 26279 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 35291 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 25425 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 40210 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 34431 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 28851 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 26565 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалих

Київ • УНН

 • 222 перегляди

На Львівщині рейсовий автобус Setra Відень-Київ з 25 пасажирами з'їхав з дороги, наїхавши на відбійник та дерево. Дев'ять пасажирів звернулися по медичну допомогу, семеро госпіталізовані.

Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалих

У Львівській області на трасі Київ-Чоп у ДТП потрапив автобус з 25 людьми, який виконував міжнародний рейс "Відень-Київ", поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася сьогодні, 17 січня, близько 8 години на автодорозі "Київ-Чоп" в межах села Любінці Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, "рейсовий автобус Setra сполученням "Відень-Київ", яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і далі - на дерево".

На момент аварії в салоні автобуса, як вказано, перебували 25 пасажирів.

"За попередніми даними, девʼять пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років, звернулись за медичною допомогою, семеро з них доставлені до лікарні - зараз медики уточнюють їх діагнози", - повідомили у поліції.

Інших пасажирів поліцейські, як зазначається, доставили до пункту незламності у місцевому управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі - встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27207 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НППогода та довкілля
Село
Дорожньо-транспортна пригода
Львівська область
Австрія
Київ