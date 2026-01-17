Міжнародний автобус з 25 пасажирами потрапив у ДТП на трасі до кордону: 9 постраждалих

У Львівській області на трасі Київ-Чоп у ДТП потрапив автобус з 25 людьми, який виконував міжнародний рейс "Відень-Київ", поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася сьогодні, 17 січня, близько 8 години на автодорозі "Київ-Чоп" в межах села Любінці Стрийського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, "рейсовий автобус Setra сполученням "Відень-Київ", яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і далі - на дерево".

На момент аварії в салоні автобуса, як вказано, перебували 25 пасажирів.

"За попередніми даними, девʼять пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років, звернулись за медичною допомогою, семеро з них доставлені до лікарні - зараз медики уточнюють їх діагнози", - повідомили у поліції.

Інших пасажирів поліцейські, як зазначається, доставили до пункту незламності у місцевому управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса.

На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі - встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій