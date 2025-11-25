Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть люди

Число погибших в результате ночной комбинированной атаки врага на Киев возросло до двух. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Отмечается, что в результате атаки 2 человека погибли, 6 пострадали, 18 человек спасены, среди них 3 детей.

Спасатели также уточнили ситуацию по отдельным районам столицы.

Попадание в 22-этажный жилой дом. Разрушения на уровне 4–8 этажей. Пожар ликвидирован, проводится разбор конструкций. Спасатели спасли 1 маломобильного человека.

В результате попадания в 9-этажный дом 2 человека погибли, 5 пострадали, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожары на уровне 5-8 этажей ликвидированы. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиску вероятных пострадавших.

Тем временем начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что одной из погибших в результате атаки оказалась 86-летняя женщина.

Также есть информация о 7 раненых, в том числе пострадал ребенок. Проверяем данные. Сейчас поступают новые обращения о последствиях атаки, в частности в Святошинском районе