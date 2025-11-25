Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть люди
Киев • УНН
Два человека погибли и шесть пострадали в результате ночной атаки на Киев, среди спасенных трое детей. Зафиксированы попадания в жилые дома в Печерском и Днепровском районах.
Число погибших в результате ночной комбинированной атаки врага на Киев возросло до двух. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что в результате атаки 2 человека погибли, 6 пострадали, 18 человек спасены, среди них 3 детей.
Подразделения ГСЧС продолжают работать на местах попаданий и падений обломков
Спасатели также уточнили ситуацию по отдельным районам столицы.
Печерский район
Попадание в 22-этажный жилой дом. Разрушения на уровне 4–8 этажей. Пожар ликвидирован, проводится разбор конструкций. Спасатели спасли 1 маломобильного человека.
Днепровский район
В результате попадания в 9-этажный дом 2 человека погибли, 5 пострадали, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожары на уровне 5-8 этажей ликвидированы. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиску вероятных пострадавших.
Также продолжается тушение пожара в гаражном кооперативе
Тем временем начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что одной из погибших в результате атаки оказалась 86-летняя женщина.
Также есть информация о 7 раненых, в том числе пострадал ребенок. Проверяем данные. Сейчас поступают новые обращения о последствиях атаки, в частности в Святошинском районе
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Святошинском районе произошли разрушения в нежилом помещении.
"По предварительной информации, под завалами могут быть люди. Экстренные службы направляются на место", - констатировал Кличко.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев 25 ноября ранения получили по меньшей мере 6 человек, 9 спасены. Зафиксированы повреждения 9-этажного и 22-этажного домов в Днепровском и Печерском районах.
