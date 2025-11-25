Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть люди

$42.270.11
24 ноября, 20:32 • 22219 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 45267 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 42129 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 39359 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 37429 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 53904 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 47347 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18373 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15014 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12617 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Популярные новости
Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24 ноября, 21:16 • 17899 просмотра
Попадание "шахеда" в жилой дом в Одессе не соответствует действительности - ОВА24 ноября, 22:24 • 19304 просмотра
Жена Брюса Уиллиса готовится к смерти актера и планирует передать его мозг ученым24 ноября, 22:51 • 19120 просмотра
Чиновники Гоструда организовали многомиллионную схему вымогательства денег с бизнеса за бесплатные услуги - ГБРPhoto24 ноября, 23:23 • 17912 просмотра
Киев под массированной комбинированной атакой в ночь на 25 ноября: первые подробности24 ноября, 23:35 • 20505 просмотра
публикации
Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептовPhoto24 ноября, 17:21 • 31780 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 53932 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 47372 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 58675 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 83683 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Йонас Гар Стере
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Норвегия
Киевская область
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 40439 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 43270 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 52117 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 62055 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 63298 просмотра
Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть люди

Киев • УНН

 • 15874 просмотра

Два человека погибли и шесть пострадали в результате ночной атаки на Киев, среди спасенных трое детей. Зафиксированы попадания в жилые дома в Печерском и Днепровском районах.

Число жертв и раненых в результате ночной атаки на Киев растет, под завалами могут быть люди

Число погибших в результате ночной комбинированной атаки врага на Киев возросло до двух. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что в результате атаки 2 человека погибли, 6 пострадали, 18 человек спасены, среди них 3 детей.

Подразделения ГСЧС продолжают работать на местах попаданий и падений обломков

- говорится в сообщении.

Спасатели также уточнили ситуацию по отдельным районам столицы.

Печерский район

Попадание в 22-этажный жилой дом. Разрушения на уровне 4–8 этажей. Пожар ликвидирован, проводится разбор конструкций. Спасатели спасли 1 маломобильного человека.

Днепровский район

В результате попадания в 9-этажный дом 2 человека погибли, 5 пострадали, 17 человек спасены, среди них 3 детей. Пожары на уровне 5-8 этажей ликвидированы. Продолжаются работы по разбору конструкций и поиску вероятных пострадавших.

Также продолжается тушение пожара в гаражном кооперативе

- добавили в ГСЧС.

Тем временем начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко уточнил, что одной из погибших в результате атаки оказалась 86-летняя женщина.

Также есть информация о 7 раненых, в том числе пострадал ребенок. Проверяем данные. Сейчас поступают новые обращения о последствиях атаки, в частности в Святошинском районе

- рассказал Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко добавил, что в Святошинском районе произошли разрушения в нежилом помещении.

"По предварительной информации, под завалами могут быть люди. Экстренные службы направляются на место", - констатировал Кличко.

Напомним

В результате ночной атаки на Киев 25 ноября ранения получили по меньшей мере 6 человек, 9 спасены. Зафиксированы повреждения 9-этажного и 22-этажного домов в Днепровском и Печерском районах.

Зеленский призвал украинцев быть очень внимательными к воздушным тревогам в ближайшие дни24.11.25, 23:16 • 18313 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеКиев
