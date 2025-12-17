$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1076 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 8050 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 9408 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 10470 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 13277 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 17463 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16187 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 26815 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45450 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37486 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 18304 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 22142 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 11549 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 19856 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 5556 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 8050 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 20100 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 38033 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 52289 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 53893 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Барт Де Вевер
Антониу Кошта
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 1176 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 11724 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 52853 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70111 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 69557 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Старлинк

Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года

Киев • УНН

 • 1078 просмотра

Европейский парламент окончательно одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа до конца 2027 года. Запрет на импорт российского сжиженного природного газа на спотовом рынке ЕС начнет действовать в начале 2026 года, а импорт трубопроводного газа прекратится до 30 сентября 2027 года.

Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года

Европейский парламент окончательно официально одобрил постепенный отказ от импорта российского газа до конца 2027 года после соответствующего соглашения с Советом ЕС, сообщили в евроинституте 17 декабря, пишет УНН.

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке будет запрещен в ЕС после вступления в силу регламента в начале 2026 года, тогда как импорт трубопроводного газа будет постепенно прекращен до 30 сентября 2027 года

- говорится в сообщении Европарламента.

В ходе переговоров законодатели ЕС, как указано, "ускорили сроки постепенного прекращения импорта для большинства импортных контрактов". Новое законодательство, как отмечается, также устанавливает штрафы, которые государства-члены блока должны применять к операторам за нарушения.

Законодательство, которое уже было согласовано с Советом ЕС, было принято в Европарламенте 500 голосами "за", 120 "против" и 32 "воздержались". Теперь оно должно быть официально одобрено Советом ЕС перед публикацией в Официальном журнале ЕС.

Подготовка к запрету импорта нефти

В ходе переговоров с датским председательством в Совете ЕС, депутаты Европарламента "настаивали на запрете всего импорта российской нефти и заручились обязательством Европейской комиссии представить законодательство по этому вопросу в начале 2026 года, чтобы эффективный запрет мог вступить в силу как можно скорее, но не позднее конца 2027 года".

Депутаты Европарламента также настаивали "на более суворых условиях, при которых может происходить временное приостановление запрета на импорт, в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС".

"Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением", - говорится в сообщении.

Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС03.12.25, 05:01 • 34208 просмотров

Реакция Украины

"Благодарен Роберте Метсоле и депутатам Европарламента за решение разорвать связи с российской энергетикой. Нефть - это кровь военной машины россии, газ - ее ядовитое дыхание. Только Европа, свободная от обоих, может быть действительно безопасной", - отреагировал на решение председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсетях.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Европейский парламент
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Европейский Союз