Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года

Европейский парламент окончательно официально одобрил постепенный отказ от импорта российского газа до конца 2027 года после соответствующего соглашения с Советом ЕС, сообщили в евроинституте 17 декабря, пишет УНН.

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) на спотовом рынке будет запрещен в ЕС после вступления в силу регламента в начале 2026 года, тогда как импорт трубопроводного газа будет постепенно прекращен до 30 сентября 2027 года - говорится в сообщении Европарламента.

В ходе переговоров законодатели ЕС, как указано, "ускорили сроки постепенного прекращения импорта для большинства импортных контрактов". Новое законодательство, как отмечается, также устанавливает штрафы, которые государства-члены блока должны применять к операторам за нарушения.

Законодательство, которое уже было согласовано с Советом ЕС, было принято в Европарламенте 500 голосами "за", 120 "против" и 32 "воздержались". Теперь оно должно быть официально одобрено Советом ЕС перед публикацией в Официальном журнале ЕС.

Подготовка к запрету импорта нефти

В ходе переговоров с датским председательством в Совете ЕС, депутаты Европарламента "настаивали на запрете всего импорта российской нефти и заручились обязательством Европейской комиссии представить законодательство по этому вопросу в начале 2026 года, чтобы эффективный запрет мог вступить в силу как можно скорее, но не позднее конца 2027 года".

Депутаты Европарламента также настаивали "на более суворых условиях, при которых может происходить временное приостановление запрета на импорт, в чрезвычайных ситуациях, связанных с энергетической безопасностью ЕС".

"Чтобы устранить лазейки и уменьшить риск обхода правил, операторы должны будут предоставлять таможенным органам более строгие и подробные доказательства страны производства их газа перед его импортом или хранением", - говорится в сообщении.

Реакция Украины

"Благодарен Роберте Метсоле и депутатам Европарламента за решение разорвать связи с российской энергетикой. Нефть - это кровь военной машины россии, газ - ее ядовитое дыхание. Только Европа, свободная от обоих, может быть действительно безопасной", - отреагировал на решение председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсетях.