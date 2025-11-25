Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути люди
Київ • УНН
Дві людини загинули та шість постраждали внаслідок нічної атаки на Київ, серед врятованих троє дітей. Зафіксовано влучання у житлові будинки в Печерському та Дніпровському районах.
Кількість загиблих унаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зросла до двох. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що внаслідок атаки 2 людини загинули, 6 постраждали, 18 осіб врятовано, серед них 3 дітей.
Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків
Рятувальники також уточнили ситуацію по окремих районах столиці.
Печерський район
Влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування на рівні 4–8 поверхів. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували 1 маломобільну людину.
Дніпровський район
Внаслідок влучання у 9-поверховий будинок 2 людини загинули, 5 постраждали, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежі на рівні 5-8 поверїів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих.
Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі
Тим часом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що однією загиблих унаслідок атаки виявилася 86-річна жінка.
Також є інформація про 7 поранених, в тому числі постраждала дитина. Перевіряємо дані. Наразі надходять нові звернення про наслідки атаки, зокрема в Святошинському районі
У свою чергу мер Києва Віталій Кличко додав, що у Святошинському районі сталися руйнування в нежитловому приміщенні.
"За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Екстрені служби прямують на місце", - констатував Кличко.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада поранень зазнали щонайменше 6 людей, 9 врятовано. Зафіксовано пошкодження 9-поверхового та 22-поверхового будинків у Дніпровському та Печерському районах.
