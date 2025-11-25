Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути люди

$42.270.11
24 листопада, 20:32 • 17763 перегляди
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43 • 34634 перегляди
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04 • 33239 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 30808 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 30694 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 43386 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 37728 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 18176 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14875 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12537 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями24 листопада, 21:16 • 10663 перегляди
Влучання "шахеда" в житловий будинок в Одесі не відповідає дійсності - ОВА24 листопада, 22:24 • 11631 перегляди
Дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям24 листопада, 22:51 • 11282 перегляди
Чиновники Держпраці організували багатомільйонну схему вимагання грошей з бізнесу за безкоштовні послуги - ДБРPhoto24 листопада, 23:23 • 10087 перегляди
Київ під масованою комбінованою атакою в ніч на 25 листопада: перші подробиці24 листопада, 23:35 • 12532 перегляди
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto24 листопада, 17:21 • 23758 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 43343 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 37684 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 50918 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 76057 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Йонас Гахр Сторе
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Норвегія
Київська область
УНН Lite
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 35203 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 38457 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 47720 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 57902 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 59318 перегляди
Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути люди

Київ • УНН

 • 2010 перегляди

Дві людини загинули та шість постраждали внаслідок нічної атаки на Київ, серед врятованих троє дітей. Зафіксовано влучання у житлові будинки в Печерському та Дніпровському районах.

Кількість жертв та поранених унаслідок нічної атаки на Київ зростає, під завалами можуть бути люди

Кількість загиблих унаслідок нічної комбінованої атаки ворога на Київ зросла до двох. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки 2 людини загинули, 6 постраждали, 18 осіб врятовано, серед них 3 дітей.

Підрозділи ДСНС продовжують працювати на місцях влучань та падінь уламків

- йдеться у повідомленні.

Рятувальники також уточнили ситуацію по окремих районах столиці.

Печерський район

Влучання у 22-поверховий житловий будинок. Руйнування на рівні 4–8 поверхів. Пожежу ліквідовано, проводиться розбір конструкцій. Рятувальники врятували 1 маломобільну людину.

Дніпровський район

Внаслідок влучання у 9-поверховий будинок 2 людини загинули, 5 постраждали, 17 осіб врятовано, серед них 3 дітей. Пожежі на рівні 5-8 поверїів ліквідовано. Тривають роботи з розбору конструкцій та пошуку імовірних потерпілих.

Також триває гасіння пожежі в гаражному кооперативі

- додали в ДСНС.

Тим часом начальник Київської МВА Тимур Ткаченко уточнив, що однією загиблих унаслідок атаки виявилася 86-річна жінка.

Також є інформація про 7 поранених, в тому числі постраждала дитина. Перевіряємо дані. Наразі надходять нові звернення про наслідки атаки, зокрема в Святошинському районі

- розповів Ткаченко.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко додав, що у Святошинському районі сталися руйнування в нежитловому приміщенні.

"За попередньою інформацією, під завалами можуть бути люди. Екстрені служби прямують на місце", - констатував Кличко.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки на Київ 25 листопада поранень зазнали щонайменше 6 людей, 9 врятовано. Зафіксовано пошкодження 9-поверхового та 22-поверхового будинків у Дніпровському та Печерському районах.

Зеленський закликав українців бути дуже уважними до повітряних тривог найближчими днями24.11.25, 23:16 • 10828 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

