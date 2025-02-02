Численность военнослужащих в армии Германии снова сократилась, но есть рост в профессиональном составе
Киев • УНН
Численность немецкой армии сократилась до 181 150 человек на конец года. Сокращение коснулось преимущественно временных военнослужащих, тогда как количество профессиональных военных выросло.
Сокращение произошло в основном среди военнослужащих, которые осуществляли временную службу, тогда как среди профессиональных военнослужащих - наблюдался небольшой рост.
Передает УНН со ссылкой на zeit.
В Германии зафиксировано сокращение общего количества военнослужащих в войсках. При том, что набирается солдат, по официальным данным, больше и Министерство обороны ФРГ утверждает о «развороте» предыдущей «тенденции».
На конец прошлого года, согласно официальной информации пресс-секретаря Министерства обороны Германии, численность солдат составляла около 181 150 человек. Годом ранее, 31 декабря 2023 года, в военной форме по-прежнему находилось около 181 500 мужчин и женщин.
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Снижение произошло в основном среди временных военнослужащих, тогда как среди профессиональных военнослужащих и лиц, проходящих военную службу, наблюдался небольшой рост. - говорится в материале.
Как отмечают в военном ведомстве ФРГ, учитывая войну рф в Украине, предыдущая цель считается устаревшей, - для обороны страны и Альянса нужно действительно больше солдат.
По состоянию на конец 2022 года численность Бундесвера составляла 183 050 военнослужащих. Это также значительно меньше запланированного числа в 203 000 мужчин и женщин в вооруженных силах.
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