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Численность военнослужащих в армии Германии снова сократилась, но есть рост в профессиональном составе

Численность военнослужащих в армии Германии снова сократилась, но есть рост в профессиональном составе

Киев  •  УНН

 • 2155 просмотра

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Численность немецкой армии сократилась до 181 150 человек на конец года. Сокращение коснулось преимущественно временных военнослужащих, тогда как количество профессиональных военных выросло.

Сокращение произошло в основном среди военнослужащих, которые осуществляли временную службу, тогда как среди профессиональных военнослужащих - наблюдался небольшой рост.

Передает УНН со ссылкой на zeit.

В Германии зафиксировано сокращение общего количества военнослужащих в войсках. При том, что набирается солдат, по официальным данным, больше и Министерство обороны ФРГ утверждает о «развороте» предыдущей  «тенденции».

На конец прошлого года, согласно официальной информации пресс-секретаря Министерства обороны Германии, численность солдат составляла около 181 150 человек. Годом ранее, 31 декабря 2023 года, в военной форме по-прежнему находилось около 181 500 мужчин и женщин.

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Снижение произошло в основном среди временных военнослужащих, тогда как среди профессиональных военнослужащих и лиц, проходящих военную службу, наблюдался небольшой рост. - говорится в материале.

Как отмечают в военном ведомстве ФРГ, учитывая войну рф в Украине, предыдущая цель считается устаревшей, - для обороны страны и Альянса нужно действительно больше солдат.

По состоянию на конец 2022 года численность Бундесвера составляла 183 050 военнослужащих. Это также значительно меньше запланированного числа в 203 000 мужчин и женщин в вооруженных силах.

Глава военного комитета НАТО раскрыл изменения в российской армии25.11.24, 15:56 • 19423 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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