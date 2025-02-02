Чисельність військовослужбовців в армії Німеччини знову скоротилася, але є зростання у професійному складі

Скорочення відбулося здебільшого серед військовослужбовців, які здійснювали тимчасову службу, тоді як серед професійних військовослужбовців - спостерігалося невелике зростання.

Передає УНН із посиланням на zeit.

У Німеччині зафіксовано скорочення загальної кількості військовослужбовців у військах. При тому, що набирається солдатів, за офіційними даними, більш і Міністерство оборони ФРН стверджує про "розворот" попередньої "тенденції".

На кінець минулого року, відповідно до офіційної інформації прес-секретаря Міністерства оборони Німеччини, чисельність солдатів становила близько 181 150 осіб. Роком раніше, 31 грудня 2023 року, у військовій формі, як і раніше, знаходилося близько 181 500 чоловіків та жінок.

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Зниження відбулося здебільшого серед тимчасових військовослужбовців, тоді як серед професійних військовослужбовців та осіб, які проходять військову службу, спостерігалося невелике зростання. - ідеться у матеріалі.

Як зазначають у військовому відомстві ФРН, з огляду на війну рф в Україні, попередня мета вважається застарілою, - для оборони країни і Альянсу потрібно дійсно більше солдатів.

Станом на кінець 2022 року чисельність Бундесверу становила 183 050 військовослужбовців. Це також значно менше від запланованого числа у 203 000 чоловіків і жінок у збройних силах.

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