Чисельність військовослужбовців в армії Німеччини знову скоротилася, але є зростання у професійному складі
Київ • УНН
Чисельність німецької армії скоротилася до 181 150 осіб на кінець року. Скорочення торкнулося переважно тимчасових військовослужбовців, тоді як кількість професійних військових зросла.
Скорочення відбулося здебільшого серед військовослужбовців, які здійснювали тимчасову службу, тоді як серед професійних військовослужбовців - спостерігалося невелике зростання.
Передає УНН із посиланням на zeit.
У Німеччині зафіксовано скорочення загальної кількості військовослужбовців у військах. При тому, що набирається солдатів, за офіційними даними, більш і Міністерство оборони ФРН стверджує про "розворот" попередньої "тенденції".
На кінець минулого року, відповідно до офіційної інформації прес-секретаря Міністерства оборони Німеччини, чисельність солдатів становила близько 181 150 осіб. Роком раніше, 31 грудня 2023 року, у військовій формі, як і раніше, знаходилося близько 181 500 чоловіків та жінок.
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Зниження відбулося здебільшого серед тимчасових військовослужбовців, тоді як серед професійних військовослужбовців та осіб, які проходять військову службу, спостерігалося невелике зростання. - ідеться у матеріалі.
Як зазначають у військовому відомстві ФРН, з огляду на війну рф в Україні, попередня мета вважається застарілою, - для оборони країни і Альянсу потрібно дійсно більше солдатів.
Станом на кінець 2022 року чисельність Бундесверу становила 183 050 військовослужбовців. Це також значно менше від запланованого числа у 203 000 чоловіків і жінок у збройних силах.
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