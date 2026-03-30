Чиновница Минкульта получила подозрение за оправдание агрессии РФ - прокуратура обнародовала запись разговоров

Сотруднице Министерства культуры сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, обнародовав записи разговоров, пишет УНН.

Начальнице одного из отделов Министерства культуры Украины сообщено о подозрении в признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Действия подозреваемой, являющейся должностным лицом, квалифицированы по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, "подозреваемая, занимая должность руководителя одного из отделов Министерства, в своих разговорах оправдывала действия РФ, а полномасштабное вторжение российских военных в Украину представляла не как агрессию, а законные действия".

"В частности, женщина в своих разговорах утверждала, что Украина сама спровоцировала войну, сама провоцирует удары по энергетическим объектам. Также должностное лицо рассуждала, куда россиянам лучше ударить своей ракетой, да еще и не одной. Все это женщина говорила, проживая в Киеве и ежедневно наблюдая трагические последствия действий РФ", - указали в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, во время обыска дома у подозреваемой, по данным ОГП, "обнаружены письма к Путину и неизвестным адресатам от имени сына женщины, в которых он просит помочь ему выехать из Украины, поскольку "не хочет жить среди нацистов" и видит свое будущее в России".

"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ", - указали также в СБУ.

"В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении прокуратуры.

