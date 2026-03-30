ukenru
10:19 • 1064 просмотра
06:43 • 13145 просмотра
29 марта, 13:23 • 29792 просмотра
Эксклюзив
29 марта, 12:02 • 46952 просмотра
29 марта, 09:25 • 41872 просмотра
29 марта, 07:21 • 66279 просмотра
28 марта, 17:19 • 45355 просмотра
28 марта, 13:04 • 56644 просмотра
28 марта, 12:29 • 45097 просмотра
28 марта, 11:56 • 36502 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
61%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Ишак Дар
Антониу Кошта
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
The New York Times
Социальная сеть
Financial Times
Ракетная система С-400

Чиновница Минкульта получила подозрение за оправдание агрессии РФ - прокуратура обнародовала запись разговоров

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Начальнице отдела Министерства культуры объявили подозрение за отрицание агрессии РФ. Она оправдывала обстрелы и писала письма Путину от имени сына.

Сотруднице Министерства культуры сообщено о подозрении в оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, обнародовав записи разговоров, пишет УНН.

Начальнице одного из отделов Министерства культуры Украины сообщено о подозрении в признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины. Действия подозреваемой, являющейся должностным лицом, квалифицированы по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины

- сообщили в прокуратуре.

Детали

По данным следствия, "подозреваемая, занимая должность руководителя одного из отделов Министерства, в своих разговорах оправдывала действия РФ, а полномасштабное вторжение российских военных в Украину представляла не как агрессию, а законные действия".

"В частности, женщина в своих разговорах утверждала, что Украина сама спровоцировала войну, сама провоцирует удары по энергетическим объектам. Также должностное лицо рассуждала, куда россиянам лучше ударить своей ракетой, да еще и не одной. Все это женщина говорила, проживая в Киеве и ежедневно наблюдая трагические последствия действий РФ", - указали в Офисе Генпрокурора.

Кроме того, во время обыска дома у подозреваемой, по данным ОГП, "обнаружены письма к Путину и неизвестным адресатам от имени сына женщины, в которых он просит помочь ему выехать из Украины, поскольку "не хочет жить среди нацистов" и видит свое будущее в России".

"Инициированная Службой безопасности лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигурантки в пользу РФ", - указали также в СБУ.

"В суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении прокуратуры.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Энергетика
Обыск
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Владимир Путин
Украина
Киев