В Киеве должностных лиц госинститута подозревают в схеме уклонения от мобилизации и оправдании вооруженной агрессии РФ

В Киеве трем руководителям Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства сообщили о подозрении. По данным следствия, они организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации, кроме того, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, они фиктивно оформляли на работу мужчин для отсрочки от мобилизации за 4000 долларов. Фактически человек не работал, но получал документы для бронирования.

Директор института и его первый заместитель руководили процессом и обеспечивали оформление военных документов, а бухгалтер начисляла зарплату "работникам", создавая видимость реальной работы. Схема действовала как минимум с августа 2025 года.

Отдельно установлено, что руководители института в частных разговорах оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, подавая ее как "внутренний конфликт". Их действия квалифицированы как покушение на препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), а руководителям института - еще и оправдание агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины) - говорится в сообщении.

