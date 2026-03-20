$43.960.0750.500.02
ukenru
13:36 • 298 просмотра
Эксклюзив
13:16 • 4506 просмотра
12:29 • 8758 просмотра
Эксклюзив
11:43 • 10769 просмотра
10:47 • 15206 просмотра
08:59 • 17535 просмотра
08:54 • 19419 просмотра
08:00 • 16925 просмотра
20 марта, 06:59 • 16872 просмотра
20 марта, 03:01 • 20251 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
36%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Антониу Кошта
Андрей Шевченко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Европа
Франция
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Ка-50
Золото
Таймс
MIM-104 Patriot

В Киеве должностных лиц госинститута подозревают в схеме уклонения от мобилизации и оправдании вооруженной агрессии РФ

Киев • УНН

 • 564 просмотра

Руководители института за 4000 долларов фиктивно трудоустраивали мужчин для отсрочки. Также подозреваемые называли войну внутренним конфликтом.

В Киеве трем руководителям Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства сообщили о подозрении. По данным следствия, они организовали схему фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации, кроме того, оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении трем руководителям Государственного научно-исследовательского проектного института градостроительства

- говорится в сообщении.

По данным следствия, они фиктивно оформляли на работу мужчин для отсрочки от мобилизации за 4000 долларов. Фактически человек не работал, но получал документы для бронирования.

Директор института и его первый заместитель руководили процессом и обеспечивали оформление военных документов, а бухгалтер начисляла зарплату "работникам", создавая видимость реальной работы. Схема действовала как минимум с августа 2025 года.

Отдельно установлено, что руководители института в частных разговорах оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины, подавая ее как "внутренний конфликт". Их действия квалифицированы как покушение на препятствование законной деятельности ВСУ (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины), а руководителям института - еще и оправдание агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Напомним

В главном военном госпитале выявили схему фиктивного трудоустройства, где присвоено около 2,6 млн грн. Организатор схемы снимал средства с карточек фиктивно трудоустроенных лиц.

Алла Киосак

КиевКриминал и ЧП
российская пропаганда
Банковская карта
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Киев