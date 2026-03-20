21 березня, 12:15
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
У Києві посадовців держінституту підозрюють у схемі ухилення від мобілізації та виправдовуванні збройної агресії рф

Київ • УНН

 • 4136 перегляди

Керівники інституту за 4000 доларів фіктивно працевлаштовували чоловіків для відстрочки. Також підозрювані називали війну внутрішнім конфліктом.

У Києві трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування повідомили про підозру. За даними слідства, вони організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації, крім того, виправдовували збройну агресію рф проти України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування

- йдеться у дописі.

За даними слідства, вони фіктивно оформлювали на роботу чоловіків задля відстрочки від мобілізації за 4000 доларів. Фактично людина не працювала, але отримувала документи для бронювання.

Директор інституту та його перший заступник керували процесом та забезпечували оформлення військових документів, а бухгалтерка нараховувала зарплату "працівникам", створюючи видимість реальної роботи. Схема діяла щонайменше з серпня 2025 року.

Окремо встановлено, що керівники інституту у приватних розмовах виправдовували збройну агресію рф проти України, подаючи її як "внутрішній конфлікт". Їхні дії кваліфіковано як замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України), а керівникам інституту - ще й виправдовування агресії рф (ч. 3 ст. 436-2 КК України)

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

У головному військовому госпіталі виявили схему фіктивного працевлаштування, де привласнено близько 2,6 млн грн. Організатор схеми знімав кошти з карток фіктивно працевлаштованих осіб.

Алла Кіосак

