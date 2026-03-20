У Києві посадовців держінституту підозрюють у схемі ухилення від мобілізації та виправдовуванні збройної агресії рф
Київ • УНН
Керівники інституту за 4000 доларів фіктивно працевлаштовували чоловіків для відстрочки. Також підозрювані називали війну внутрішнім конфліктом.
У Києві трьом керівникам Державного науково-дослідного проєктного інституту містобудування повідомили про підозру. За даними слідства, вони організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків для отримання відстрочки від мобілізації, крім того, виправдовували збройну агресію рф проти України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
За даними слідства, вони фіктивно оформлювали на роботу чоловіків задля відстрочки від мобілізації за 4000 доларів. Фактично людина не працювала, але отримувала документи для бронювання.
Директор інституту та його перший заступник керували процесом та забезпечували оформлення військових документів, а бухгалтерка нараховувала зарплату "працівникам", створюючи видимість реальної роботи. Схема діяла щонайменше з серпня 2025 року.
Окремо встановлено, що керівники інституту у приватних розмовах виправдовували збройну агресію рф проти України, подаючи її як "внутрішній конфлікт". Їхні дії кваліфіковано як замах на перешкоджання законній діяльності ЗСУ (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України), а керівникам інституту - ще й виправдовування агресії рф (ч. 3 ст. 436-2 КК України)
